La Banque Laurentienne doit rester sous contrôle québécois

La Banque Laurentienne est à vendre. Sitôt l’annonce effectuée, le titre de la banque québécoise a explosé en bourse: après avoir clôturé la veille à 33,53$, l’action a atteint hier matin les 48,23$, avant de retomber en après-midi autour des 43$.

La question à deux milliards de dollars: qui va mettre le grappin sur la plus petite des huit banques canadiennes? Idéalement, il faudrait que ce soit un groupe financier québécois.

Comme la Banque Laurentienne a son siège social au Québec, je suis porté à croire que le gouvernement de François Legault va tout faire pour la garder dans le giron du Québec Inc.

Il est évident que François Legault et ses deux bonzes de la finance, Éric Girard et Pierre Fitzgibbon, sont déjà à pied d’œuvre pour éviter que la Banque Laurentienne tombe entre les mains d’un groupe financier hors Québec ou de l’une des autres banques canadiennes.

À l’exception, bien entendu, de la Banque Nationale ou du Mouvement Desjardins, si jamais l’une de nos deux grandes institutions bancaires québécoises démontre un intérêt pour la Banque Laurentienne. Même chose pour iA Groupe financier ou Power Corporation, deux groupes financiers québécois aux coffres bien garnis.

Mais entre nous, si le gouvernement caquiste veut vraiment que le siège social de la Banque Laurentienne reste ici, il en a les moyens, ne serait-ce qu’avec «notre» Caisse de dépôt et placement du Québec.

Et si on ajoute dans le groupe d’acheteurs potentiels Investissement Québec, le Fonds de solidarité FTQ, Fondaction de la CSN, pour ne nommer que ceux-là comme partenaires financiers, on s’entend qu’on a les moyens financiers pour se payer le contrôle de la Banque Laurentienne.

Ce serait d’ailleurs d’autant plus gênant de perdre la Banque Laurentienne aux mains d’un acquéreur hors Québec quand on sait que le principal actionnaire de la Banque, c’est la Caisse de dépôt et placement avec son bloc de 8% des actions en circulation.

Et en plus, comme le gouvernement de François Legault s’est vanté d’avoir créé une enveloppe d’un milliard de dollars pour protéger nos sièges sociaux contre la mainmise étrangère, il aurait l’air fou de ne pas mettre cette enveloppe à contribution, si besoin est.

DANS LE MONDE BANCAIRE CANADIEN

Avec sa valeur boursière d’à peine 1,9 milliard $, la Banque Laurentienne est vraiment petite. En termes de valeur boursière, elle n’équivaut qu’à 1% de la Banque Royale, ou à tout juste 5% de la Banque Nationale, pourtant reconnue comme étant la plus «petite» des six grandes banques canadiennes.

Voici les autres chiffres (année 2022) à prendre en considération dans l’évaluation du prix «maximum» à payer pour mettre la main sur le contrôle de la Banque.

Revenu total: 1 milliard $

Revenu net: 227 millions $

Rendement des capitaux propres: 8,9%

Actif total: 50,7 milliards $

Actifs administrés: 27,7 milliards $

Portefeuille de prêts: 51% personnels; 49% commerciaux

Nombre de succursales: 57

Nombre d’employés: près de 3000

QUI VOUDRAIT ACQUÉRIR LA LAURENTIENNE?

Du côté des six grandes banques canadiennes, qui pourrait sérieusement convoiter la Banque Laurentienne?

Selon les analystes de Valeurs mobilières Desjardins, il n'est pas clair de savoir laquelle des six grandes banques pourrait être intéressée.

«La Banque Royale est préoccupée par l'acquisition de HSBC Canada, la Toronto Dominion a déjà solidifié sa franchise canadienne, la Banque de Montréal intègre Bank of the West et la Banque Nationale n'accorde pas la priorité aux fusions et acquisitions dans sa stratégie de déploiement de capitaux. Cela laisse la Banque Scotia et la CIBC, mais nous ne savons pas pourquoi l'une ou l'autre pourrait être intéressée. Fait intéressant, ces deux banques avaient fait une offre pour la banque américaine en faillite Silicon Valley Bank plus tôt cette année.»

Par contre, les analystes de Desjardins croient que l'acquisition de la Banque Laurentienne pourrait être «relutive» pour la plupart des six grandes banques canadiennes, la transaction leur permettant ainsi d’accroître leur bénéfice par action.

La Banque Laurentienne a beau être «québécoise» avec son siège social, il est pour le moins étonnant de constater qu’elle est toutefois dirigée par une grande majorité d’administrateurs et de cadres supérieurs ontariens.

À suivre avec intérêt!