La soirée d’ouverture des Régates de Valleyfield annulée

La tempête qui a balayé la région métropolitaine a forcé l’annulation de la soirée d’ouverture des Régates de Valleyfield.

Le chanteur Roch Voisine devait monter sur scène devant des milliers de spectateurs et un souper était également prévu, mais le tout n’aura finalement pas eu lieu.

Le grand chapiteau et de nombreuses chaises ont été renversés par les intempéries.

«Ça s’est passé quand même rapidement. On a vu la tempête arriver et on a essayé de sécuriser le plus possible nos gens», a raconté à TVA Nouvelles la directrice générale des Régates de Valleyfield, Émilie Daoust.

De nombreux travailleurs s’affairaient en fin de journée à tenter de remettre le site en ordre pour les activités prévues vendredi.

