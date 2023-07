L'ancien capitaine des Remparts de Québec Theo Rochette opte finalement pour la Suisse

La bonne saison que vient de connaître Theo Rochette avec les Remparts de Québec ne lui a finalement pas permis d'obtenir un contrat avec une équipe de la LNH. L'attaquant a donc pris la décision de joindre le HC Lausanne dans la Ligue nationale A, en Suisse.

Le club lausannois en a fait l'annonce il y a quelques jours et a publié une entrevue avec le jeune joueur de centre sur leur page Facebook, mercredi.

«Revenir à Lausanne est une réelle fierté. C’est très spécial pour moi de pouvoir revenir dans le club qui m’a accueilli à bras ouverts quand j’avais 12 ans. Le LHC m’a toujours accompagné quand j’étais jeune, avec de super entraîneurs qui m’ont beaucoup appris sur et en dehors de la glace. Lausanne est vraiment une ville spéciale, c’est une ville de hockey avec des fans exceptionnels qui sont passionnés par le LHC. J’ai hâte de les retrouver et de tout donner pour le club et pour eux», a notamment mentionné celui qui portera le numéro 90 avec l'équipe professionnelle.

Un contrat ou la Suisse

Rochette devait initialement rejoindre Lausanne la saison dernière, mais il avait finalement opté pour un retour à Québec comme joueur de 20 ans, afin d'aider les Remparts dans leur quête d'un championnat.

Capitaine de la formation, Rochette avait aidé les Remparts à remporter le trophée Gilles-Courteau, puis la coupe Memorial.

Il espérait que cette autre démonstration de son talent offensif lui ouvrirait des portes dans la LNH, mais il semble que ce n'est pas venu. Selon nos informations, Rochette et son clan espéraient obtenir un contrat avec une formation du circuit Bettman. L'option de participer à nouveau à un camp d'entraînement comme joueur invité – comme ce qu'il avait fait avec les Maple Leafs de Toronto en 2021, puis avec les Flyers de Philadelphie l'an dernier – n'était pas dans les plans.

Choix de première ronde des Saguenéens de Chicoutimi en 2018, Rochette a connu une carrière junior couronnée de succès. En 271 parties, il a récolté 317 points. Échangé aux Remparts à la mi-saison 2019-2020, il a inscrit 258 de ses 317 points dans l'uniforme des Diables rouges, devenant le troisième meilleur pointeur de l'histoire de l'équipe depuis son retour en 1997.