Laurentides: une opération policière aboutit à une arrestation et à la saisie de cannabis

Un homme de 34 ans a été arrêté lors d’une opération policière qui a également permis de saisir plusieurs kilogrammes de cannabis, du haschich, de la poudre de cannabis et de l’équipement.

L’opération a été réalisée par l’équipe des enquêtes sur la contrebande, en collaboration avec les policiers du poste de la MRC des Laurentides dans le cadre du programme ACCÈS-Cannabis, a annoncé la Sûreté du Québec par voie de communiqué, jeudi.

Les policiers ont également procédé à l’arrestation d’un homme de 34 ans en lien avec de la production, possession et possession dans le but de distribution de cannabis illicite. Il pourrait faire face à des accusations en vertu de la Loi sur le cannabis et en matière de stupéfiants.

Il a été libéré par la suite et devrait revenir devant la justice à une date ultérieure au Palais de justice de Saint-Jérôme pour la suite des procédures.

Une perquisition a été réalisée sur le chemin du lac Rossignol, à Lac Supérieur, et a permis de saisir plus de 23 kilogrammes de cannabis en vrac/cocotte, plus de 260 plants de cannabis, plus de 280 grammes de haschich, plus de 70 grammes de poudre de cannabis et de l’équipement servant à la production de cannabis.