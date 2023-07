Le cœur est là chez les Alouettes, mais...

Un simple jeu réalisé en fin de match dans la défaite subie par les Alouettes contre les Lions de la Colombie-Britannique, dimanche dernier, pourrait insuffler une dose d’énergie au club montréalais, qui en aura bien besoin pour vaincre les Argonauts de Toronto, vendredi, au stade Percival-Molson.

C’est le chroniqueur du Journal Marc Calixte qui, dans sa chronique publiée dans l’édition de jeudi, notait l’importance de l’échappé provoqué par Dionte Ruffin au quatrième quart. Il ne restait que trois minutes au match et les Lions menaient déjà 35 à 19, ce qui fut d’ailleurs le pointage final. Or, plutôt que de laisser aller l’adversaire dans la zone des buts, Ruffin a tout donné pour provoquer un revirement. Un message était ainsi lancé à ses coéquipiers: il ne faut jamais abandonner.

C'était quand même tout un jeu de Dionte Ruffin... https://t.co/7vLfvB2yxJ — Benoît Rioux - Journal de Montréal (@benrioux) July 13, 2023

L’entraîneur-chef Jason Mass et le directeur général Danny Maciocia répètent depuis le premier jour du camp d’entraînement ce désir de créer une culture où le succès de l’équipe est tributaire de chaque joueur, à chaque jeu. L’objectif est de bâtir une unité complète, une mentalité commune.

Un énorme défi

Si le jeu accompli par Ruffin correspond parfaitement à cette culture à bâtir, le défi d’affronter les Argonauts, après seulement quatre jours de pause, n’est pas moins énorme.

Il faut aussi souligner qu’à Toronto, par le biais du directeur général Michael «Pinball» Clemons, on martèle tout autant l’importance de créer une culture basée sur la responsabilité de chacun et le dévouement à l’équipe. Et ça fonctionne plutôt bien, puisque les Argos montrent une fiche de 3-0. Pour la première fois depuis 1983, le club torontois pourrait entamer une saison avec quatre victoires consécutives.

«Les joueurs sont dédiés, ils font du bon travail et, dans le vestiaire, on se dirige là vers où on doit aller», soulignait ainsi Ryan Dinwiddie, entraîneur-chef et coordonnateur à l’attaque pour les Argonauts, plus tôt cette semaine, devant les médias torontois. «Les joueurs se respectent les uns les autres. On veut continuer de s’améliorer et bâtir sur ce qu’on a commencé à construire.»

Mieux vaut lancer le ballon

Le quart-arrière Chad Kelly dirige bien l’attaque des Argos, champions en titre de la Coupe Grey, tandis que l’unité défensive impressionne, particulièrement contre le jeu au sol. On parle d’une moyenne de 3,6 verges accordées par course depuis le début de la saison.

Cette simple statistique laisse croire que le sort de l’offensive des Alouettes reposera principalement sur le jeu aérien. À ce niveau, Dinwiddie a eu des bons mots pour le receveur de passes Austin Mack, mais aussi pour son coéquipier Tyler Snead à l’approche du match.

«Je pense qu’ils sont deux bons joueurs, très différents l’un de l’autre, a noté l’entraîneur-chef des Argos. Il faudra s’assurer de bien les couvrir quand le ballon sera dirigé vers eux.»

Ciante Evans de retour

Pour le reste, difficile de passer sous silence les 22 sacs subis par le quart-arrière Cody Fajardo en quatre matchs depuis le début de la saison. Les Alouettes savent trop bien qu’ils doivent remédier à la situation.

En défensive, la formation montréalaise a une bonne nouvelle: le demi défensif Ciante Evans, auteur de trois interceptions en deux parties, sera de retour au jeu.