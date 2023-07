Le propriétaire des Cowboys de Dallas a donné beaucoup d’argent aux républicains

L’homme d’affaires Jerry Jones est à la tête de la concession sportive ayant la plus grande valeur financière au monde et il possède donc les moyens de dépenser allègrement, entre autres quand vient le temps de soutenir des candidats républicains aux élections.

C’est du moins ce que le quotidien «Dallas Morning News» a rapporté jeudi, précisant que le propriétaire des Cowboys de Dallas a fait un don de 525 000 $ à la campagne du gouverneur du Texas, Greg Abbott, en prévision du scrutin de mi-mandat aux États-Unis tenu le 8 novembre. Il aurait également consacré 200 000 $ pour le lieutenant-gouverneur Dan Patrick et autant pour le procureur général de cet État, Ken Paxton.

• À lire aussi: Football: voici pourquoi les prochains adversaires des Alouettes sont si bons

• À lire aussi: Alouettes: Marc-Antoine Dequoy à l’honneur

Toutefois, ses liens avec ces figures du parti risquent de le faire mal paraître publiquement. Paxton fait effectivement l’objet d’une procédure de destitution de la part des législateurs du Texas, entre autres pour corruption.

Puis, Jones aurait un juge de la Cour suprême, Clarence Thomas, dans sa garde rapprochée. Celui-ci a ainsi voyagé à bord du jet privé du milliardaire, en plus de recevoir une bague du Super Bowl, a révélé le journal «New York Times». Cette source prétend que Thomas a assisté à un camp des Cowboys et s’est retrouvé dans la loge du propriétaire lorsque le club a disputé une rencontre à Washington. Les deux individus font partie de l’Horatio Alger Association of Distinguished Americans, une organisation à but non lucratif dont l’objectif est de rappeler à la jeunesse que le «rêve américain» demeure accessible.

Jones n’a pas commenté les informations relatées quand le média de Dallas l’a contacté.