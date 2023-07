L’entreprise allemande Duravit ouvrira une usine de céramique carboneutre à Matane

Le fabricant mondial d’équipements de salle de bains en céramique Duravit a choisi Matane pour ouvrir sa première usine en Amérique.

Opérationnelle en 2025, cette usine, qui sera construite au coût de 90M$, va créer 240 emplois. Elle sera la première au monde dans son industrie à être carboneutre.

«Nous sommes très fiers d’agir en tant que précurseurs dans la conception d’une industrie sanitaire durable et de relever activement les défis que posent les changements climatiques», a indiqué le PDG de Duravit, Stephan Tahy, lors de l’annonce faite à Matane ce matin en présence de plusieurs élus.

La multinationale Duravit, qui distribue ses produits dans 130 pays, a déjà des usines en Allemagne, en Égypte, en France, en Chine, en Inde et en Tunisie. Elle a choisi de s’installer au Québec en raison de l'énergie propre disponible. Matane a été privilégiée pour son port en eau profonde et la proximité des matériaux provenant principalement du Labrador.

Habituellement, les fours à céramique sont chauffés au gaz naturel. L’utilisation de l’hydroélectricité permettra de réduire la production de CO 2 de 9000 tonnes par an. Jusqu’à 600 pièces en céramique seront cuites chaque jour sur une longueur d’environ 100 m grâce à un four tunnel électrique, une première mondiale. La production sera destinée au continent nord-américain.

Duravit, qui a enregistré un chiffre d’affaires d’un peu plus d’un milliard de dollars au cours de la dernière année, obtient une aide financière remboursable de 19M$ de Développement Économique Canada (DEC) et un prêt de 11M$ d’Investissement Québec.

«Cet investissement s’inscrit non seulement dans notre vision économique pour un avenir plus vert, mais il permettra également de créer de bons emplois pour la région, tout en renforçant la position et la réputation du Canada en tant que fournisseur vert de choix», a souligné François-Phiippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie du Canada.