Les orages violents surchargent le réseau d'égout de Montréal

Les importantes quantités de pluie tombées en peu de temps à Montréal ont surchargé les égouts et forcé les autorités à fermer des rues en raison d’accumulation d’eau.

«On a eu de fortes accumulations d’eau concentrées sur de très courtes périodes, ça nous met à risque de refoulements et d’inondations», explique Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal.

Photo fournie par Marilyne Buonvino

Sur les réseaux sociaux, plusieurs Montréalais ont indiqué subir un refoulement d’égout à leur domicile après les fortes pluies tombées en début de soirée, alors que des alertes de tornades étaient émises dans la région métropolitaine.

«Il y a eu un débordement au canal Lachine. Ça nous indique qu’à certains endroits, les canalisations d’égout étaient à pleine capacité», confirme M. Sabourin.

Cela a également provoqué des accumulations d’eau sur plusieurs rues qui ont dû être fermées à la circulation.

Vers 17h30, les tronçons suivants étaient touchés:

Boulevard Saint-Joseph, entre Molson et Fullum

Boulevard Langelier entre Jarry et Jean-Talon

Rue Masson entre Iberville et de Lorimier

Boulevard Saint-Joseph entre Iberville et Fullum

Rue Hochelaga entre L’assomption et Viau.

«Ça correspond à des endroits où on a une pente très accentuée et l’eau s’accumule dans un seul lieu et ça se remplit rapidement», fait savoir M. Sabourin.

Sur la rue Hochelaga, la Ville recense «au moins trois véhicules» qui sont restés coincés dans les accumulations d’eau.

M. Sabourin demande aux citoyens de suivre les consignes d’Environnement Canada alors que d’autres orages s’abattent sur Montréal jeudi en soirée.

«On demande à tout le monde de prendre ça très au sérieux dans les prochaines heures et de rester en sécurité à domicile.»

L'autoroute 15 a également été fermée entre la 40 et l'échangeur Turcot.