Megan Fox refait un tatouage pour cacher le nom de son ex-mari

Megan Fox a présenté les 19 nouveaux tatouages qu’elle s’est fait sur les doigts ainsi qu'un tatouage dissimulant le nom de son ex-mari Brian Austin Green.

La comédienne de 37 ans s'est récemment fait faire une série de nouveaux encrages sur les deux mains et celui sur sa hanche dédié à l'ancien acteur de Beverly Hills. La star de Jennifer's Body a fait confiance aux artistes Jesse Krydick et Syd Smith, basés dans le New Jersey, pour réaliser ce body art lorsqu'ils étaient de passage à Los Angeles pour une tournée nationale.

Syd Smith a partagé une vidéo des nouveaux tatouages de Megan Fox sur Instagram avec en légende : « Tattoos sur les doigts de @meganfox ». Les dessins délicats sur les mains de la star de Transformers comprennent de fines lignes pointillées, de toutes petites étoiles, une lune et le chiffre 11.

Une photo postée par Jesse Krydick sur Instagram montre le grand tatouage sur sa hanche, représentant un serpent et des fleurs, en lieu et place du nom de Brian Austin Green. L'artiste a légendé la photo : « Tatouage de recouvrement pour @meganfox. J'ai pu cacher complètement l'ancien tatouage sous le serpent et les fleurs qu'elle voulait... Très reconnaissant pour toutes les opportunités que le tatouage m'a données et toutes les personnes cool que j'ai rencontrées en chemin. Merci pour ta confiance @meganfox ».

La star n'est pas nouvelle dans l’art du tatouage. Elle porte notamment une citation en haut du dos qui dit : « Nous rirons tous des papillons dorés », référence aux courtisans prétentieux du Roi Lear, de Shakespeare, et un symbole chinois sur la nuque.

Megan Fox et son fiancé Machine Gun Kelly se sont aussi fait tatouer des poupées vaudoues sur l'annulaire l'année dernière.

L'actrice a été mariée à Brian Austin Green de 2010 à 2021. Ils ont eu trois fils ensemble : Noah, 10 ans, Bodhi, neuf ans, et Journey, six ans.