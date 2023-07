MLB : la prochaine saison commencera ailleurs qu’aux États-Unis

Le calendrier régulier 2024 du baseball majeur s’entamera par une mini-série de deux matchs opposant les Dodgers de Los Angeles aux Padres de San Diego les 20 et 21 mars à Séoul, a-t-il été annoncé mercredi.

Conséquemment, il s’agira des premières rencontres de saison de l’histoire disputées en Corée du Sud. Également, la dernière fois que les grandes ligues ont amorcé une campagne à l’extérieur des États-Unis remonte à 2019 : cette année-là, les Athletics d’Oakland et les Mariners de Seattle avaient croisé le fer à Tokyo, au Japon.

«Je n’avais jamais imaginé obtenir l’occasion de représenter les Padres et le baseball dans mon pays natal, a affirmé le joueur d’avant-champ Ha-Seong Kim, tel que rapporté par le quotidien "USA Today". Je ne peux exprimer en mots à quel point je suis heureux de jouer en Corée du Sud. Il s’agira d’un moment spécial pour moi.»

Par ailleurs, le circuit prévoit des arrêts à Mexico et Londres l’an prochain. Au Mexique, les Astros de Houston se frotteront aux Rockies du Colorado les 27 et 28 avril, tandis qu’au Royaume-Uni, les Mets de New York se mesureront aux Phillies de Philadelphie les 8 et 9 juin. Durant les camps d’entraînement, les Red Sox de Boston et les Rays de Tampa Bay s’affronteront les 9 et 10 mars à Santo Domingo, en République dominicaine.