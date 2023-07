Nouvelle comédie «En résidence»: des étudiants universitaires cohabitent avec des aînés

France Castel, Isabelle Cyr, Germain Houde, Roc Lafortune, Tiffany Montambault, Pierrette Robitaille et Karl-Antoine Suprice tournent en ce moment au Nouveau-Brunswick dans la nouvelle comédie «En résidence», destinée à Unis TV.

Les intrigues sont campées dans une résidence pour personnes âgées. Les résidents doivent un temps cohabiter avec des étudiants à la suite de l’incendie des dortoirs d’une université, provoquant une cohabitation intergénérationnelle n'ayant rien d'ordinaire. On promet des «situations drôles, malaisantes, mais surtout enrichissantes».

PHOTO FOURNIE PAR UNIS TV

Coproduite par Connections productions et Les productions l’Entrepôt, la fiction de 13 demi-heures, que l’on pourra découvrir en 2024, est écrite par Caroline Bélisle, Samuel Chiasson, Christian Essiambre, Nancy Kenny, Christine Melanson et Paul Ruban. C’est Christian Essiambre qui réalise cette idée originale du Manitobain Caley Gibson et de l’Acadien Marcel Gallant.

Soulignons que pendant tout le processus, des jeunes de la relève sont jumelés à des équipes professionnelles afin d’apprendre les rouages des différents métiers de la télé et du cinéma, comme la scénarisation, le montage, la création musicale, l’assistance à la production et les techniques de caméra.