Omnium Banque Nationale: les meilleures joueuses seront à Montréal

Ce sont 41 des 44 meilleures joueuses de tennis au monde qui seront présentes à Montréal pour l’Omnium Banque Nationale, le mois prochain.

De ce nombre, on retrouve le «Big Three» du tennis féminin, dont la première joueuse mondiale, Iga Swiatek, qui a remporté les Internationaux d’Australie en janvier dernier.

La seconde raquette, Aryna Sabalenka, de même que la troisième, Elena Rybanika, qui a triomphé à Indian Wells et Rome seront également de la partie.

On a également accordé des laissez-passer à Venus Williams et Caroline Wozniacki, de même qu’aux Canadiennes Leylah Annie Fernandez, Bianca Andreescu et Rebecca Marino.