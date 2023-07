Près de 500 000 clients privés d'électricité au Québec

Près de 500 000 personnes sont privés d'électricité au Québec, notamment en raison du déclenchement de mesures de protection en lien avec les feux de forêt selon Hydro-Québec.

«Les feux de forêt dans la région de la Baie-James ont mené au déclenchement des mécanismes de protection du réseau, indique l'instance gouvernementale sur son site internet. Nous avons actuellement trois lignes de transport d'électricité à haute tension indisponibles, pour cette raison, mais nos installations ne sont pas endommagées. Cette situation causent la grande majorité des pannes dans les régions de Laval, Montréal et de la Montérégie.»

Des mécanismes de protection en lien avec les feux de forêt ont causé une interruption sur trois de nos lignes de transport en provenance de la Baie-James. Nous sommes en action pour rétablir le courant sur ces lignes. Reprise graduelle en cours.



Nous sommes également en vigie… — Hydro-Québec (@hydroquebec) July 13, 2023

La Montérégie est la région la plus touchée avec plus de 128 400 foyers privés d'électricité, suivie de Montréal avec plus de 128 300 clients affectés.

«Nos équipes travaillent à la reprise du courant qui se fait de façon progressive au cours des prochaines heures», ajoute Hydro-Québec.

La météo extrême qui s'abat sur le Québec est également suivie de près par la société d'État.

«D'un autre côté, les orages qui sont présentement dans la région de l'Outaouais causent des dégâts et des pannes, explique-t-on. Ce système orageux va se déplacer vers l'est dans les prochaines heures. Nos équipes sont mobilisées et prêtes à intervenir.»

Le parc d'attractions La Ronde annonce de son côté que son site est paralysé par une panne de courant.

«Tous nos visiteurs sont en sécurité et nos équipes sont sur le terrain, indique-t-on. Nous ne savons pas quand la situation sera rétablie.»

Les personnes qui se trouvaient dans les manèges ont pu être évacuées.

La prestation du Portugal à l'International des Feux Loto-Québec qui doit avoir lieu ce soir à cet endroit devrait avoir lieu comme prévu, mais les autorités suivent de près l'évolution de la météo.

Des pannes d’électricité affectent également près de 20 000 de foyers en Ontario.