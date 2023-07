Régates de Valleyfield : deux frères suivent les traces de leur oncle décédé sur l'eau

BEAUHARNOIS | La vitesse et l’adrénaline prennent le dessus pour deux frères accros aux courses de bateaux dont un oncle est décédé aux Régates de Valleyfield en 1991. Depuis, la discipline est beaucoup plus sécuritaire, assurent-ils.

«On est conscient du risque, mais ça ne nous empêche pas d’embarquer et de courser», soutient Samuel Tremblay.

Son frangin Michaël et lui n’étaient pas nés quand le frère de leur mère, Johanne, a perdu la vie à bord d’un hydroplane lors d’une épreuve de Grand Prix, la classe reine. Mais ils ont grandi en écoutant les exploits de Daniel Brossoit.

«Notre mère nous appuie et elle est contente pour nous, prétend Samuel, 26 ans. On a déjà eu des accidents, on a déjà flippé, et ça la stresse quand on ne sort pas du bateau assez vite. Elle sait que les embarcations sont rendues assez solides, que même s’il y a un impact, on devrait être corrects.»

«À l’époque, il n’y avait pas de protection, pas de bombonne d’air ni de masque [à l’intérieur de la cabine, qui permettent aujourd’hui aux pilotes de rester plus de 10 minutes sous l’eau]. Les gars n’étaient même pas attachés. Quand le bateau levait, ils étaient éjectés avec un parachute», explique Michaël, 27 ans.

L'exemple de la Formule 1

À l’image de plusieurs sports motorisés, les courses de bateaux ont évolué et les conducteurs sont mieux protégés. Comme en Formule 1, Samuel, Michaël et leurs confrères peuvent compter sur le système HANS, un support pour la tête et le cou.

«Même les Jersey Speed Skiff [qui ressemblent à de grandes chaloupes pouvant aller à 130 km/h] n’avaient pas de cage avant, pas de ceinture, raconte Michaël. Tu te tenais après le volant! Les gars étaient crinqués!»

«On dit qu’on est courageux, mais finalement...», commence Samuel.

«...On n’est pas de taille!» complète son aîné.

Pas comme la NASA, mais presque!

De plus, les pilotes doivent réussir des tests médicaux annuels afin de pouvoir compétitionner. Tous les deux ans, il y a des examens de la vue à l’horaire ainsi qu’une simulation d’accident dans une piscine intérieure.

Les conducteurs s’installent dans une capsule avec leur équipement, dont le casque et la ceinture, comme s’ils étaient dans leur cockpit, et ils sont lancés à l’eau.

«On doit sortir rapidement. C’est un peu stressant, mais il faut être calme», mentionne Michaël, souriant à l’idée que ça peut donner l’impression d'un test pour les astronomes de la NASA.

Un alcootest

Et les participants aux Régates ne peuvent pas faire la fête comme les autres citoyens. Encore une fois, c’est une question de sécurité.

«C’est le petit côté plate, admet Michaël. C’est un gros party, un gros show, mais comme pilotes, on doit prendre ça mollo. On ne peut pas être en lendemain de veille, car chaque matin, on souffle dans la balloune, et ça serait trop dangereux. C’est tolérance zéro.»

Les ennuis mécaniques peuvent aussi obliger les pilotes, qui sont souvent également les mécanos, à passer des heures dans le garage.

«L’an passé, je n’ai pas pu profiter de l’événement, parce que j’ai eu des pépins. J’ai dû passer la soirée à réparer le bateau», relate Samuel.

Le technicien de chariot élévateur espère avoir un peu plus de chance ce week-end dans la baie Saint-François.

En l’honneur de son parrain

BEAUHARNOIS | En plus du décès d’un oncle aux Régates de Valleyfield, Samuel Tremblay a également eu le malheur de perdre son parrain, Denis Côté, à une semaine de sa première course à bord de son JS-48.

«Il avait déjà été copilote dans un bateau de ce style-là. Il voulait revivre cette passion et on est allé en chercher un au New Jersey. On l’a réparé, remonté et préparé pour les courses. Mais il est mort en 2018, juste avant la première épreuve. Il n’a pas pu vivre son rêve. Il a seulement entendu tourner le moteur sur le trailer et il en pleurait», raconte avec émotion Samuel.

Ce dernier n’a donc pas hésité à poursuivre le rêve de son parrain et à baptiser son embarcation Denis’ Dream en son honneur.

En duo

Samuel fera donc équipe avec son frère Michaël, qui sera son copilote, dans la classe Jersey Speed Skiff, dès vendredi, lors des Régates de Valleyfield. À quelques jours du début de l’événement, ils étaient prêts, ne restant qu’à remettre le moteur en place.

«On connaît le parcours depuis 2011. On connaît aussi ce qu’est la pression de courir devant la famille et les amis», souligne Samuel.

En effet, la famille Tremblay-Brossoit est bien connue dans la région. Samuel et Michaël forment la troisième génération de pilotes du clan. Ils ont grandi avec les courses de bateaux, et leur esprit de compétition et leurs habiletés mécaniques se sont développés en karting.

«Tu voles sur l’eau»

Les deux frangins seront aussi aux commandes d’un hydroplane chacun: Samuel dans la classe F 2500 pour l’équipe Beaudoin Racing de Sorel-Tracy, et Michaël aux commandes d’une embarcation américaine en Hydro 350.

«Je préfère l’hydroplane, ça va plus vite et ça brasse moins, dit sans hésiter Michaël, qui compétitionne sur l’eau depuis qu’il a 15 ans. [...] Ma paie, c’est de m’asseoir dans le bateau et de vivre l’adrénaline.»

«Le feeling n’est pas pareil, renchérit Samuel. En hydroplane, tu voles sur l’eau, tu sens le cousin d’air. Il n’y a pas grand-chose qui accote ça!»

Le plus amélioré

D’ailleurs, l’électromécanicien rigole quand on lui rappelle qu’il a été nommé le pilote le plus amélioré l’an dernier.

«Ç'a l’air que je n’étais pas bon avant!», lance-t-il en riant.

«On a une très bonne saison, c’était notre première complète [en raison de la pandémie], poursuit-il plus sérieusement. On a fini deuxième au championnat. Contrairement aux autres années, on n’arrivait pas en finale par la porte arrière, en passant par les consolations.

L’objectif de Michaël, qui est présentement deuxième au classement après deux événements, est donc de gagner ce week-end à Salaberry-de-Valleyfield.

«Pour ma part, je souhaite atteindre la finale, indique Samuel. Avec un nouveau bateau, il y a encore une courbe d’apprentissage.»