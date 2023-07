Robert Charlebois et les Cowboys Fringants sur les Plaines: une soirée chargée en émotions, prévoit le programmateur du Festival d’été

Le programmateur du Festival d’été prévoit une soirée très émotive, jeudi soir, lorsque Robert Charlebois et Les Cowboys Fringants chanteront à tour de rôle sur les plaines d’Abraham.

Qu’on le veuille ou non, l’état de santé du chanteur Karl Tremblay, dont les traitements contre le cancer ont forcé l’annulation d’une performance des Cowboys Fringants, mardi, à Alma, donnera une saveur particulière au retour du groupe au FEQ.

«Quand on a confirmé ce spectacle, il y a des mois et des mois, la situation n’était pas ce qu’elle est aujourd’hui. Ça rend ce moment plus important, plus spécial», affirme Louis Bellavance.

Quant à Charlebois, même s’il demeure en grande forme à 79 ans, qui sait si ce ne seront pas ses dernières Plaines en carrière.

«Robert n’a pas annoncé de tournée d’adieu, mais personne n’est éternel. Je sais qu’il va y avoir de l’émotion sur ce concert. C’est la version augmentée de son spectacle, avec des moyens qu’il n’a pas eus auparavant. Ça aurait pu sans aucun problème être la tête d’affiche», soumet M. Bellavance, qui croit qu’on pourrait vivre une soirée historique.

«Cette soirée a le potentiel d’en être une qui porte un nom et dont on va dire: étais-tu là ce soir-là?»

Pas d’invités

Comme Les Trois Accords lundi soir, Les Cowboys Fringants ont opté pour une Carte blanche sans invités.

Selon Louis Bellavance, le groupe a souhaité une production qui rend hommage aux concerts rock des années 1980. Gabriel Poirier Galarneau a supervisé la conception visuelle et les éclairages ont été confiés à Jean-François Couture.

«Ils sont allés chercher des dispositifs d’éclairage qui, pour l’amateur averti, vont constituer un clin d’œil à une production de Van Halen en 1985. L’éclairage sera rétro. Le spectacle aura une saveur différente de tout ce qu’ils ont fait avant.»