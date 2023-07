Sound of Freedom: vendre des enfants...

Jim Caviezel tente de sauver des enfants victimes de trafic sexuel dans ce film inspiré d’une histoire vraie... et teinté de controverse.

Sound of Freedom, sorti il y a 10 jours chez nos voisins du Sud, a réussi contre toute attente à se hisser en première place du box-office; certes, avant que Mission: Impossible prenne l’affiche, mais tout de même. Pourquoi? Le long métrage est une production chrétienne (ce que les Américains appellent un faith-based film), il est donc destiné à un public de niche, sans compter qu'il n’est pas exempt de controverse.

Adapté à partir d'une histoire vraie, Sound of Freedom s’ouvre sur une scène en apparence banale mais terrifiante lorsque Roberto (Jose Zuniga) accepte avec plaisir que Katy-Gisselle (Yessica Borroto Perryman) fasse une séance photo avec Rocio (Cristal Aparicio), sa fille de 11 ans, et son petit frère Miguel, âgé de 4 ans et demi. Mais voilà, lorsque vient le temps de récupérer les enfants dans la ville de Tegucigalpa, au Honduras, ils ont disparu.

Le spectateur est ensuite transporté à Calexico, en Californie. Tim Ballard (Jim Caviezel, très bon), agent de Homeland Security, est en train de coincer un pédophile alors qu’il téléverse des images d’enfants sur un site web... les deux enfants de Roberto se trouvant parmi les jeunes. Ballard a de quoi être fier, il a ainsi arrêté 288 pédophiles au cours de sa carrière. Mais il n’a libéré aucun enfant. En remontant le cercle de pédophiles, il parvient à arrêter l’homme qui détient Miguel et part ensuite à la recherche de Rocio et s’allie à Vampiro (Bill Camp), ancien membre d’un cartel qui sauve désormais des enfants.

La réalisation d'Alejandro Monteverde est efficace, le scénario de Rod Barr et du cinéaste étant visiblement fait pour générer l’émotion et la révolte. Car lorsqu’on connaît l’ampleur du trafic sexuel des enfants – le long métrage indique les chiffres et souligne d’ailleurs que celui-ci est en pleine expansion depuis quelques années, les États-Unis étant le principal pays «consommateur» –, on ne peut rester de glace.

Apparemment, Tim Ballard a quelque peu embelli les faits, la réalité de l’opération de sauvetage dépeinte dans le film ayant été moins héroïque. Oui, la réalité du trafic d’enfants n’est pas toujours celle qui est montrée ici. Oui, Operation Underground Railroad, l’organisation de Tim Ballard, est financée par Glenn Beck, l’un de ces chroniqueurs d’extrême droite du réseau FOX.

Eh oui, Jim Caviezel et Tim Ballard relayent, à titre privé, des théories de conspiration hallucinées et hallucinantes de QAnon que l’on ne trouve pas dans le film. Mais que cela ne détourne pas l’attention du propos de Sound of Freedom, un propos important, indispensable et dont on ne sort pas indemne.

Sound of Freedom prend l’affiche dans les cinémas de la province le 14 juillet.

Note: 3 sur 5