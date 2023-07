Un ancien des Bruins envoie une flèche à Jim Montgomery

L’élimination contre toute attente des Bruins de Boston au premier tour des séries éliminatoires a laissé une trace indélébile sur une saison qui devait être exceptionnelle. Le vétéran Nick Foligno est au nombre de ceux qui garderont un mauvais souvenir de cet épisode.

En fait, le nouveau membre des Blackhawks de Chicago n’était même pas sur la patinoire quand les Panthers de la Floride ont signé une victoire décisive de 4 à 3 en prolongation lors du septième duel. Foligno prenait plutôt place sur la galerie de presse, puisqu’il avait été laissé de côté par l’entraîneur-chef Jim Montgomery.

«C’est quelque chose pour laquelle tu ne te prépares pas, a-t-il récemment raconté aux médias. Je veux dire... “Monty” et moi en avions discuté – et je garderai cet échange privé – mais ça ne m’a vraiment pas plu. Je pense qu’il le sait. Quand tu es un compétiteur, c’est le moment de l’année où tu veux jouer. Ça n’a pas passé pour moi et ça ne passera jamais.»

À 35 ans, l’Américain a beaucoup de vécu et au cours de ces séries, il avait tout de même amassé trois points en six rencontres. Se passer de l’expérience de cet attaquant était une décision discutable de la part de Montgomery, selon le principal intéressé.

«C’était difficile de voir l’équipe jouer et mourir d’envie d’en faire partie. C’était l’une de ces rencontres quitte ou double auxquelles tu rêves et tu t’attends à être sur la glace, a poursuivi l’ancien capitaine des Blue Jackets de Columbus. C’est malheureux, mais je suis maintenant en paix avec ça, après en avoir parlé à “Monty”. Nous sommes passés à autre chose, mais j’espère que ça ne se produira plus jamais.»

Crève-cœur

Après les 65 victoires en saison régulière des Bruins, la plupart des observateurs s’attendaient à les voir aisément disposer des Panthers. Ils ont eu trois occasions de mettre fin aux émissions, en vain.

«À la fin, nous n’avons pas terminé le travail, s’est désolé Foligno. C’est crève-cœur, parce que c’est probablement la meilleure équipe avec laquelle j’aurai joué, même la meilleure de tous les temps. Je donne [au directeur général Don Sweeney] une tonne de crédit. Nous avions l’une des meilleures équipes que vous verrez avant longtemps, [par] la façon dont elle avait été assemblée. Notre profondeur et l’aspect de notre groupe... nous n’avions aucune faiblesse, et c’est ahurissant que nous ayons échoué.»

Ayant disputé 1081 matchs en carrière et 68 autres en éliminatoires, Foligno est toujours en quête d’une première coupe Stanley. Au sein d’une équipe en reconstruction comme les Blackhawks et un contrat d’une année seulement en poche, il pourrait continuer de prendre son mal en patience.