Vertdure prend de l'expansion: l'entreprise lance 24 franchises en hydro-ensemencement

Le Groupe Vertdure prend de l’expansion et lance 24 nouvelles franchises dans l’hydro-ensemencement de pelouse, une option plus économique que la pose de tourbe traditionnelle.

L’hydro-ensemencement est utilisé depuis longtemps pour traiter de grandes surfaces, comme le long des autoroutes. Il s’agit de pulvériser sous pression un mélange de semences, de paillis, d’eau et d’engrais sur de la terre.

PHOTO COURTOISIE LUDOVIC GAUTHIER

Après trois ans de recherche, le Groupe Vertdure a mis au point un procédé utilisant des équipements adaptés et une recette répondant au climat québécois. L’entreprise arrive avec une façon de faire plus accessible aux particuliers, pour la moitié du coût de la tourbe.

«On a effectué plusieurs tests pour arriver au bon produit. On a élaboré une recette qui est unique à nous, avec nos produits exclusifs», a fait part Benoit Lamoureux, vice-président Développement des affaires du Groupe Vertdure.

L’entreprise vise la création de 24 nouvelles franchises Hydro-ensemencement Vertdure au Québec. Le processus d’attribution est en cours et l’ensemble du réseau devrait être en opération dès l’an prochain.

«Il y a beaucoup de franchisés actuels qui veulent embarquer dans le projet, mais on cherche aussi d’autres partenaires, comme des paysagistes ou des propriétaires-opérateurs, qui sont motivés et impliqués», a indiqué M. Lamoureux.

Les franchisés actuels ont un droit de regard jusqu’au 1er août et déjà la réponse est «très positive».

«J’ai aussi beaucoup de demandes de la part d’entrepreneurs. J’ai déjà une belle liste de gens qui sont vraiment intéressés à avoir des franchises. L’engouement est vraiment bon», a-t-il ajouté.

«Avec la machinerie, dépendamment des territoires, avec le droit de franchise, ça va tourner autour de 150 000$. On a une grosse machine qui vient autour de ça. On a un support marketing, un support informatique. La comptabilité est centralisée. On a un département de financement, de télémarketing et de service client. La personne qui embarque avec nous va avoir un back-ground de 35 ans d’expérience dans l’industrie.»

Déjà, cette année, quatre régions offrent le service, dont Québec, Delson, Sherbrooke et Repentigny.

PHOTO COURTOISIE LUDOVIC GAUTHIER

«La première étape, c’est de sécuriser le Québec, avant de propulser la division ailleurs.»

En ce qui concerne la division Vertdure, qui a déjà atteint un niveau de maturité, les responsables ne cachent pas leur intérêt de la faire croître davantage sur le marché de l’Ontario. L’entreprise est déjà présente dans la région d’Ottawa.