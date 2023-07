15 juillet 2023 au FEQ: une soirée punk au parc de la Francophonie qui risque de vous décoiffer

À ceux qui ne sont pas intéressés par ce que Lana Del Rey va proposer à la ville de Québec samedi soir, la soirée punk vous attend au parc de la Francophonie.

Québec Redneck Bluegrass Project foulera les planches de la scène à 20h. Le groupe, originaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, apportera avec lui guitare, violon et mandoline, afin de donner aux spectateurs un show à la hauteur de leurs attentes.

Même si les membres du groupe sont natifs du Saguenay, c’est en Chine que leurs liens se sont concrétisés. C’est même en Asie que le groupe, nouvellement nommé Québec Redneck Bluegrass Project, a donné ses premiers spectacles.

Le groupe a, depuis, reçu plusieurs distinctions aux Galas GAMIQ, qui récompensent la musique indépendante de notre province.

The Planet Smashers

Décrit comme étant un groupe qui a tendance à prendre de mauvaises décisions, The Planet Smashers a bien l’intention d’offrir une prestation digne de ce nom à ses spectateurs. Le band montréalais compte maintenant plus de neuf projets dans sa discographie, qui a connu du succès en Amérique, comme en Europe et en Asie.

Le dernier album du groupe a été présenté en 2019. Il s’agissait de Too much information.