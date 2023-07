18 destinations plein air gratuites à découvrir au Québec

Le plein air peut coûter cher, et les vacances aussi. Mais même si plusieurs parcs et réserves naturelles chargent des frais d'accès, il existe encore des destinations totalement gratuites pour pratiquer la randonnée pédestre, le vélo ou le canot, un peu partout au Québec. En voici quelques-unes particulièrement inspirantes.

Sépaq

LANAUDIÈRE

Réseau de trois sentiers d’interprétation (9,7 km en tout) parcourant les milieux humides des îles du Milieu et de la Commune, dans l’environnement du lac Saint-Pierre. Tours d’observation, chiens en laisse acceptés. Info auprès de la Société de conservation, d’interprétation et de recherche de Berthier et ses îles (SCIRBI).

Sentier de 16 km au départ de la montagne Noire et grimpe sur des reliefs jusqu’à plusieurs points de vue sur la région de Saint-Donat. L’accès est gratuit, mais il est obligatoire de s’enregistrer. Les chiens sont acceptés.

LAURENTIDES

Pas moins de 30 km de sentiers pour la randonnée pédestre et le vélo de montagne. Il faut se procurer un laissez-passer pour le vélo ($), mais pas pour la randonnée, qui est gratuite. Location de vélos sur place ($).

LAVAL

Au bois de l’Équerre, on a accès à près de 13 km de courts sentiers dans un écosystème forestier exceptionnel, avec panneaux d’interprétation. Chiens en laisse acceptés.

MONTÉRÉGIE

Marche et vélo sur 70 km de chemins ruraux et riverains longeant le Saint-Laurent et ses canaux. Observation ornithologique, chiens en laisse acceptés.

OUTAOUAIS

COURTOISIE RICHÈRE DAVID / TOUR

Vaste réseau de 183 km de sentiers pédestres, de 90 km de sentiers de vélo de montagne, de 32,5 km de sentiers pour le vélo de route et de plans d’eau accessibles pour le canot. Bémol: le stationnement est payant.

RÉGION DE QUÉBEC

Sépaq

Les sept sentiers aménagés pour la randonnée pédestre (entre 1,8 et 3,5 km) de cette réserve sont accessibles en vélo. On peut aussi faire de la cueillette et profiter d’aires de pique-nique sur place. Deux circuits pour le canot-camping totalisant 40 km ($) sont aussi à découvrir.

CENTRE-DU-QUÉBEC

Ce parc dispose de plus de 10 km de sentiers pédestres en forêt avec belvédère au sommet et point de vue sur la plaine du Saint-Laurent. Les chiens en laisse sont acceptés.

MAURICIE

Sépaq

À part pour des activités spécifiques, il n’y a pas de frais d’accès dans les réserves fauniques, le saviez-vous? Celle du Saint-Maurice déploie un réseau de 40 km de sentiers pédestres qui permet de découvrir des chutes, une tourbière et de jolis points de vue. Vélo de montagne possible sur les chemins forestiers et circuit de 22 km en canot ou en kayak, avec possibilité de louer des embarcations sur place ($). Aussi: canyoning ($).

Ces 60 km de sentiers pédestres donnent accès à 48 lacs, chutes et cascades, en plus d’ouvrir les portes du Sentier national. En prime, on trouve sur place 20 km de pistes de vélo de montagne au mont Infernal et... les chiens en laisse sont acceptés.

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Avec un total de 43 km de sentiers de randonnée pédestre et 40 km de sentiers de vélo, ce parc situé au nord du lac Saint-Jean mérite d’être investi. Il est divisé en 10 secteurs. Baignade et activités nautiques sur place.

CHARLEVOIX

Le réseau municipal de sentiers pédestres de la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine offre quatre sentiers pédestres linéaires (de 1,8 à 8,4 km) sur un terrain montagneux et offrant de jolis points de vue sur le Saint-Laurent.

BAS SAINT-LAURENT

Douze tronçons de 8 à 15 km de sentiers pédestres, de Trois-Pistoles à Dégelis (droits d’accès pour les tronçons situés dans le parc national du Lac-Témiscouata). Chiens en laisse acceptés (sauf dans le parc national).

PHOTO COURTOISIE / Parc côtier Kiskotuk

Réseau de 10 km de sentiers pédestres, accès à la Route verte en vélo, points de mise à l’eau pour kayaks, près de Rivière-du-Loup.

GASPÉSIE

À pied : 7 boucles de 1,4 à km à 6,4 km; en vélo de montagne : plus de 50 km de pistes et de routes; en maillot de bain : plusieurs plages aménagées; pour Fido : les chiens sont acceptés en laisse.

ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Mathieu Dupuis / Tourisme Îles-de-la-Madeleine

Il y a de nombreuses options de randonnée gratuite aux Îles-de-la-Madeleine, incluant un circuit de longue rando de 230 km appelé Les Sentiers Entre Vents et Marées. ll est divisé en 13 portions de différentes longueurs, et permet de découvrir plages, dunes, falaises, ports de pêche, vallons, villages et bien plus.

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Qu’ils soient linéaires ou en boucles, les 43 km de sentiers pédestres de ce site s’étirent en parcours linéaires ou en boucles de 1 à 10 km et ils relient quatre communautés, le long de plans d’eau. Ils sont agrémentés de belvédères, de promontoires et de passerelles, et les chiens en laisse sont acceptés.

CÔTE-NORD

Belle succession de 40 km de sentiers pédestres dans la forêt boréale et la toundra, dans le secteur Fermont. Chiens en laisse acceptés.

Ces lieux sont généralement entretenus par des bénévoles. Il est toujours apprécié de faire un don en guise de soutien.

Pour plus de suggestions, rendez-vous sur Espaces.ca