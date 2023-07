Festival d'été: 5 choses à savoir sur Pitbull avant son spectacle sur les Plaines

Il accumule les collaborations avec de grands artistes internationaux (J. Lo, Beyoncé, Justin Timberlake), fait chanter les foules partout où il va et promet de faire danser les festivaliers du FEQ ce vendredi sur les plaines d’Abraham. Voici 5 choses à savoir sur le chanteur Pitbull.

Photo AFP

Son nom de scène n’est pas anodin

S’il est surnommé Pitbull, ce n’est pas sans raison. Dans sa biographie Pitbull: Mr. Worldwide, le rappeur explique que la métaphore de cette race de chien lui sied bien. Grandir dans le Dade County en Floride – où les pitbulls sont interdits – a été une bataille constante. «Ils sont pratiquement tout ce que je suis; ils mordent pour saisir ce qu’ils veulent, ils sont tenaces et ils refusent de perdre. Me faire dire que je ne peux pas faire quelque chose me motive au plus haut point.»

Il sera en tournée cet automne avec Ricky Martin et Enrique Iglesias

Pitbull fait partie d’un trio de figures populaires de la musique latine du début des années 2000 avec Ricky Martin et Enrique Iglesias. Leur tournée The Trilogy Tour s’arrêtera le 20 octobre prochain au Centre Bell. Gageons que ses succès additionnés à ceux de ses deux acolytes devraient créer un spectacle dansant et riche en souvenirs.

AFP

Il est fou de la mode

Attendez-vous à en avoir plein les yeux lors des apparitions de celui que son ami Usher décrit «comme un gentleman engagé sur scène». Pitbull adore la mode et les beaux vêtements. Ses costumes griffés et confectionnés sur mesure représentent, pour le chanteur, le fait d’avoir réussi à se sortir de la rue avec son art.

Il est plus qu’un simple rappeur

Le musicien est aussi un homme d’affaires avisé qui, en plus d’avoir une ligne de parfum pour hommes et pour femmes, possède une société de développement de télévision et des partenariats avec plusieurs grandes marques, dont Kodak, Voli Vodka et Bud Light.

Un concert de Pitbull est synonyme de «bon temps»

«Bon temps» (good time) semble être le terme le plus souvent utilisé par les admirateurs et les critiques pour décrire les concerts offerts par Pitbull. Attendez-vous à vous amuser, à reconnaître plusieurs pièces connues (I Know You Want Me, JUMPIN, Don’t Stop The Party, Hey Baby, Gasolina) et à vous trémousser toute la soirée en compagnie du rappeur d’origine cubaine âgé de 42 ans. Quant aux danseuses qui l’accompagnent sur scène, elles contribuent certainement à faire monter d’un cran la température avec leur suite de mouvements chorégraphiés.

AFP