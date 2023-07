Aaron Rodgers sera sous les feux des projecteurs et ça ne lui plaît pas

Aaron Rodgers et les Jets de New York seront en vedette dans la prochaine saison de la série documentaire de la NFL «Hard Knocks», mais le vétéran quart-arrière s’en serait passé.

Pour la première fois de sa carrière, l’homme de 39 ans évoluera pour une autre formation que les Packers de Green Bay. L’entraîneur-chef des Jets, Robert Saleh, a tenté d’empêcher le circuit Goodell de transporter ses caméras dans leurs installations, puisqu’il pourrait s’agir d’une distraction pendant une importante saison, mais ses protestations n’ont finalement pas eu l’effet escompté.

«Écoutez, je comprends l’intérêt avec nous. Évidemment, il y a beaucoup d’yeux sur moi et sur notre équipe, et beaucoup d’attentes pour notre groupe. Ils nous l’ont rentré dans la gorge et nous devons vivre avec ça», a commenté Rodgers, en entrevue avec KPIXtv, mercredi.

«Hard Knocks» est produit par HBO, en collaboration avec la NFL. La première saison a été diffusée en 2001 et l’an dernier, ce sont les Cardinals de l’Arizona et les Lions de Detroit qui étaient en vedette.

Seulement quatre clubs pouvaient cette année participer à l’émission, puisque l’équipe sous les feux des projecteurs ne peut avoir un nouvel entraîneur-chef, avoir participé à l’une des 10 plus récentes saisons du programme ou avoir pris part aux éliminatoires des deux dernières années.

Ainsi, seuls les Jets, les Saints de La Nouvelle-Orléans, les Commanders de Washington et les Bears de Chicago étaient admissibles.