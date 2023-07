Arrêtez de dire que Montréal est bilingue!

Vous avez vu passer cette info? Dave Grohl des Foo Fighters s’est rendu dans un restaurant du Mile-End après son spectacle à l’auditorium de Verdun ce lundi 10 juillet.

Le chef Danny Smiles a posté fièrement une photo de lui avec Grohl, devant son resto, dans une publication en anglais seulement (de toute façon, 90% de son compte est unilingue anglais). Le resto, qui a ouvert ses portes en avril, s’appelle Double’s Late night (pas un mot de français).

Et dans une entrevue récente au magazine culinaire en ligne Tastet, le chef a expliqué: «Le nom est venu de par lui-même. Double shot, double cocktails et c’était bilingue, comme Montréal!»

Au secours! Pouvez-vous arrêter de dire que Montréal est bilingue? Ça fait peut-être plaisir à Sugar Sammy, mais c’est entièrement faux!

RÉPÉTEZ APRÈS MOI

Je le rappelle à ceux qui l’auraient oublié et à ceux qui sont «durs de comprenure», la charte de la Ville de Montréal va comme suit: «Article 1: Montréal est une ville de langue française.»

J’ai le plus grand respect pour la minorité anglophone. J’ai moi-même passé trois ans sur les bancs de l’Université McGill, mais la réalité est inébranlable: Montréal est la métropole francophone d’un État francophone, dont la seule et unique langue officielle est le français.

Pourtant, depuis plusieurs mois, je ne compte plus le nombre de restaurants qui ont un compte Instagram en anglais seulement.

Chaque fois, je me plains directement au commerce. Parfois, ça fonctionne.

Le 29 juin dernier, le Emmanuelle Lounge a ouvert ses portes en plein Quartier des spectacles. Le décor signé Zébulon Perron me semblait magnifique, je me suis donc abonnée au compte. Mais j’ai rapidement remarqué que leur slogan était #stateoftheart et que toutes les publications précédant l’ouverture étaient en anglais seulement. Pour un commerce situé en pleine rue Sainte-Catherine, en face de la Place des Arts!

Voici l’échange que j’ai eu avec les gestionnaires de leurs réseaux sociaux: «Bonjour Mme Durocher, merci d’avoir porté à notre attention l’usage unique de l’anglais. Notre intention est d’utiliser le français et l’anglais dans nos communications. Nous accorderons une attention particulière à la bilingualité [sic] de nos réseaux sociaux. Merci et bonne journée.» Ma réponse: «Bonjour. La langue officielle au Québec est le français. Pas le “bilingue”. L’OQLF sera avisé.» Leur réponse: «Bonjour Mme Durocher, nous en prenons note merci. Notre équipe est avisée d’intégrer le code de l’OQLF sur toutes nos communications à venir.» Depuis, leurs publications sont soit en français uniquement soit en français-anglais. Ça vaut la peine de se plaindre, me direz-vous?

Faut croire que certains sont plus durs d’oreille. Le Mae Sri Noodle Bar, sur Milton, a un descriptif unilingue anglais, des publications unilingues anglaises et une invitation à consulter le menu... unilingue anglais. Je les ai contactés... même pas d’accusé de réception.

ON NOUS PREND POUR DES DINDES

Même chose pour le restaurant turc Avesta, situé comme l’indique son site unilingue anglais «downtown Montreal». On y sert du «fresh bread everyday» et vous vous «transport yourself to Turkey».

C’est drôle, mais si je vais manger dans un resto du centre-ville de Montréal, j’aimerais d’abord me sentir «transportée à Montréal, plus grande ville francophone d’Amérique».

Ça, ce serait exotique!