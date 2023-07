C’était un 14 juillet au Festival d’été: les larmes de Stevie Wonder

Sur les plaines d’Abraham, là où nombre d’artistes ont été applaudis à tout rompre, jamais une vedette n’a reçu un témoignage d’amour et de reconnaissance aussi émouvant que Stevie Wonder, le 14 juillet 2013.

Vers la fin du concert, tout juste avant que la légende de la soul se lance dans Superstition, le public, ses musiciens et ses choristes lui ont offert une chaleureuse ovation qui a duré un bon deux minutes.

Ému, Stevie Wonder a enlevé ses fameuses lunettes noires pour essuyer des larmes. Son collègue pianiste à ses côtés lui a mis une main sur l’épaule.

Quand il a pris la parole ensuite, c’était pour dénoncer l’injustice et annoncer, devant des dizaines de milliers de Québécois, qu’il ne jouerait plus dans les États américains où était en vigueur la loi Stand Your Ground.

Le public des Plaines, habituellement bruyant, s’est tu. On aurait pu entendre une mouche voler.

Stevie Wonder avait aussi eu une pensée pour les gens de Lac-Mégantic, la tragédie ferroviaire s'étant produite une semaine plus tôt.

Succès et reprises

Côté musique, le menu était copieux. Au piano, à l’harmonica ou avec son harpejji, Stevie Wonder a célébré la musique soul-pop-funk en jouant ses grands succès Master Blaster, I Just Called To Say I Love You, My Cherie Amour et Higher Ground.

Il a aussi fait quelques emprunts. Chez les Beatles, il a utilisé Day Tripper et quelques mesures de Michelle. Parce qu’on «ne peut pas faire un show sans Michael Jackson», on a entendu The Way You Make Me Feel. Évidemment, il était impensable d’oublier Marvin Gaye, de qui il a repris Waiting In Vain.

Ce fut une fantastique soirée de clôture du Festival d’été 2014.