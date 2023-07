Cette fois, les Flames resteront allumés bien après la saison régulière, prévoit ce joueur

Après avoir gagné la coupe Stanley avec l’Avalanche du Colorado au printemps 2022, le joueur de centre Nazem Kadri s’attendait à mieux pour sa première saison chez les Flames de Calgary, mais les dernières semaines lui ont procuré une bonne dose d’optimisme.

Malgré l’arrivée du Québécois Jonathan Huberdeau, la formation albertaine a terminé au cinquième rang de la section Pacifique de la Ligue nationale, ce qui a signifié des vacances prématurées. Pourtant, l’équipe avait obtenu la première place de la division l’année précédente et la suite s’annonçait prometteuse. Or, la déception a mené au départ de l’entraîneur-chef Darryl Sutter et du directeur général Brad Treliving, remplacés respectivement par Ryan Huska et Craig Conroy.

Sur la glace, le club devrait présenter un visage quelque peu différent, puisque Tyler Toffoli et Milan Lucic, entre autres, ont quitté. Cependant, Kadri a énormément confiance et croit que l’effectif en place effectuera le boulot grâce à la présence d’un nouveau visage derrière le banc.

«J’ai foi en Husk. Je lui ai parlé en privé plusieurs fois depuis l’annonce de la nouvelle [de son embauche]. J’aime beaucoup sa manière de penser, je crois que c’est un gars intelligent. Il possède de l’expérience comme instructeur et connaît la concession, ainsi que les hockeyeurs de l’organisation, a-t-il déclaré à la chaîne radiophonique Sportsnet 960. Donc, miser sur quelqu’un sachant ce qui se passe aidera beaucoup.»

Rebondir

Individuellement, l’ancien des Maple Leafs de Toronto et des «Avs» a suffisamment de vécu pour savoir comment se sortir du bourbier. En 2022-2023, le signataire d’un contrat de sept ans et de 49 millions $ l’été dernier a bien commencé, obtenant 38 points à ses 50 premières joutes. Toutefois, il est tombé en panne au mauvais moment, car il s’est contenté de 18 points en 32 matchs par la suite.

«J’ai joué 10 ans à Toronto et je sais conséquemment ce qu’il faut faire pour renverser la vapeur. Dans les saisons précédentes, je pouvais identifier les aspects que je devais améliorer et cela me motivait durant l’été. Par contre, pour ce qui est de la persévérance, c’est non négociable. Je ne pense pas que cela représente un problème. Il faut aborder la situation avec un bon état d’esprit.

«Nous avons eu plus de temps libre que nous le souhaitions, mais bon. Personnellement, ce fut le bienvenu aux points de vue mental et physique. Nous allons revenir en force la saison prochaine et être plus affamés, tout en ayant davantage d’énergie», a-t-il ajouté.