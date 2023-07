Cinq alcools du Québec parfaits pour les vacances

Source infinie de beauté, l’immense territoire québécois se découvre, mille après mille, et en met plein la vue aux contemplatifs.

Les yeux sont choyés, mais les autres sens ne sont pas en reste, et les gourmands non plus. Car le Québec, maintenant plus que jamais, se révèle dans l’assiette et dans le verre, de Stanstead à Natashquan. Chaque région du Québec a ses pépites, ses trésors cachés. Pendant les vacances, si, au détour d’une route scénique, vous sentez monter en vous une soif de découverte, vous trouverez une foule d’artisans talentueux pour l’étancher. Allez à leur rencontre, faites le plein de vins, de cidres, de spiritueux et de bières locales et rapportez dans vos valises ces petits morceaux de vacances. La rentrée n’en sera que plus douce.

Santé ! Bonnes vacances !

Vignoble Ste-Pétronille, Réserve rouge 2020

IGP Vin du Québec (Île-d’Orléans, Capitale Nationale) 12,25 % – Biologique | ★★★★ | $$ | 21,90 $

Code SAQ : 14575180

Cette magnifique propriété située à quelques minutes du pont de l’Île-d’Orléans est un arrêt obligé en route vers Charlevoix ou la Côte-Nord. Nathalie Lane, Louis Denault et leurs trois enfants travaillent leurs vignes en bio et signent un bel éventail de vins, qu’on peut acheter sur place et savourer en terrasse avec une vraie pizza napolitaine cuite sur four à bois. Du lot, cet excellent vin rouge issu de marquette (75 %) et de petite perle. Une macération carbonique partielle rehausse l’éclat du fruit ; la bouche est gourmande, juteuse et riche en nuances aromatiques. Vraiment, il a tout pour plaire.

Menaud, Bière Grisette

(Clermont, Charlevoix) 4 % | ★★★1/2 | $ | 4,99 $

Sur place ou en épiceries spécialisées – 473 ml

La bière de type « saison » était servie traditionnellement aux travailleurs agricoles. La grisette, plus légère et délicatement acidulée, servait plutôt à étancher la soif des employés des mines, près de la frontière franco-belge. On retrouve dans celle de Menaud le même profil salin que dans leur vodka et dans leur gin (parions que l’origine de l’orge, cultivée à L’Isle-aux-Coudres, y est pour quelque chose). Une grisette désaltérante à souhait et très originale, avec ses accents de résine d’épinette. La boutique et la salle de dégustation sont ouvertes à l’année.

Les Artisans du Terroir, Prémices rouge 2020

IGP Vin du Québec (Saint-Paul-d’Abbotsford, Montérégie) 12,5 % | ★★★1/2 | $1/2 | 17,15 $

Code SAQ : 14567585

Vous planifiez une visite au parc national de la Yamaska ? En chemin, prévoyez un arrêt à ce domaine situé au pied du mont Yamaska, où Isabelle Lafont et son ami David Guertin confectionnent des vins authentiques, savoureux et abordables. À la boutique, vous trouverez les « cuvées spontanées », lancées cette année, mais aussi le nouveau millésime du Prémices rouge. Le 2019 était déjà très bon ; le 2020 est encore meilleur ! Un vin de soif, souple et soyeux en attaque ; juste assez charnu pour accompagner des grillades et des hamburgers, et doté d’une acidité fraîche et tonique. Impeccable !

Distillerie du St. Laurent, Gin

Préparé au Québec (Rimouski, Bas-Saint-Laurent) 43 % | ★★★★ | 44,75 $

Code SAQ : 14951894

Pour l’été, les proprios de cette distillerie de Rimouski ont bonifié la programmation d’apéros avec DJ, de soirées tacos et ceviche et de quelques concerts intimes. Ajoutez à cela une terrasse avec une vue imprenable sur le fleuve et des spiritueux top qualité et vous avez une formule gagnante pour une soirée unique. Leur gin « tout court » marie les aromates classiques (baie de genièvre, graine de coriandre, angélique, orange amère, etc.) aux notes iodées des algues laminaires du fleuve Saint-Laurent. C’est l’un de mes gins québécois préférés. Pour mieux apprécier ses subtilités, servez-le avec un tonic délicat.

Vignoble Rivière du Chêne, Le Rosé Gabrielle 2022

IGP Vin du Québec (Saint-Eustache, Basses-Laurentides) 12,5 % | ★★★ | $1/2 | 17,25 $

Code SAQ : 10817090

Ce vignoble célèbre ses 25 ans en 2023, et son propriétaire et fondateur, Daniel Lalande, marque le coup avec une programmation estivale festive et quelques nouveautés, dont l’ouverture du Bar VRDC, ouvert tous les week-ends jusqu’à la mi-octobre. Une destination œnotouristique de choix, à 30 minutes de Montréal. Le Rosé Gabrielle regorge de saveurs de petits fruits rouges acidulés et met en lumière les saveurs originales des cépages seyval noir, pionnier, sainte-croix, frontenacs gris et noir. Juteux, affriolant, mais parfaitement sec. Un classique des rosés d’ici.

