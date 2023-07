Comment aider un père qui joue?

Je suis la fille unique d’un homme qui a perdu sa femme, ma mère, il y a cinq ans. Elle a été emportée par un cancer foudroyant à 70 ans, alors qu’il venait de prendre sa retraite. Ça faisait plusieurs années qu’elle insistait pour qu’il quitte un métier dont il était captif. Il avait fini par céder à sa demande, et paf, moins d’un an plus tard, ma mère n’était plus de ce monde.

Les premiers mois furent difficiles à traverser tant il se sentait responsable de n’avoir pas permis à sa femme de réaliser son rêve de Floride en hiver avant de mourir. Il attribuait à son manque d’ouverture envers elle, le fait qu’elle ait été frappée par un cancer. Il faisait peine à voir tant il culpabilisait.

Heureusement que mon mari et nos deux enfants m’ont soutenue, car je ne sais pas si j’aurais eu la force de lui remonter le moral tant il était rendu dans le fond du baril. Une fois revenu sur terre, il avait repris certaines activités pour meubler sa solitude. Mais ces deux dernières années, il était redevenu plus casanier que jamais. Il fallait l’inviter par trois fois avant qu’il accepte de nous visiter, car il ne sortait pratiquement plus de chez lui.

Il y a un an, on s’était donc donné pour mission, mes fils, mon mari et moi, de le visiter plus souvent pour le sortir d’une réclusion qui le rendait de plus en plus taciturne. C’est lors d’une visite impromptue de mon fils aîné chez son grand-père, qu’il a découvert que ce dernier jouait en ligne.

Avec l’aide de mon mari, à qui mon père voue une confiance presque filiale, j’ai creusé un peu plus l’affaire pour découvrir qu’il était en train d’engloutir sa maigre retraite dans le jeu en ligne. Quand on a découvert le pot aux roses, il était comme un enfant qu’on vient de prendre la main dans le bol à bonbons. Jamais je n’aurais pu m’imaginer que mon père puisse se laisser aller au jeu, lui qui a toujours fait attention à ses finances. Mon mari lui a fait promettre de s’abstenir, mais on ne peut quand même pas le suivre à la trace. J’espère que la honte d’avoir été débusqué va le retenir de récidiver. Qu’est-ce qu’on peut faire de plus ?

Fille inquiète

Il existe un organisme mis sur pied par Loto-Québec pour venir en aide aux joueurs compulsifs qui s’appelle Jeu : aide et référence, que vous pouvez joindre au (1-800) 461-0141 où on pourra vous conseiller sur les mesures à prendre. Il est certain que plus vous et vos proches allez être présents dans la vie de votre père, moins les occasions de jouer surviendront et plus il risque de retourner à la normalité de sa vie d’avant.