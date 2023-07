Délit de fuite à Pointe-aux-Trembles: un père de famille entre la vie et la mort

Un autre drame frappe le monde des signaleurs routiers alors qu’un père de famille de 39 ans repose entre la vie et la mort après avoir été happé par un chauffard qui aurait traversé un chantier à vive allure, mercredi soir, à Montréal, avant de prendre la fuite.

• À lire aussi: Délit de fuite à Montréal: un signaleur routier lutte pour sa vie

«Je suis sous le choc. C’est un ami, un employé modèle. Un membre de la famille», a laissé tomber, hier, Filippo Gattola, copropriétaire de la compagnie Les Entrepreneurs Bucaro, et employeur de la victime.

Mercredi vers 22h20, un automobiliste à bord d’une voiture blanche aurait voulu traverser, en sens inverse et à toute vitesse, un chantier où l’on procédait à des travaux d’asphaltage, à l’angle des boulevards Saint-Jean-Baptiste et Industriel, dans l’arrondissement de Pointe-aux-Trembles.

Deux travailleurs auraient alors tenté de le dissuader. Or, le chauffard aurait plutôt poursuivi sa course et foncé sur les deux hommes.

Sous le choc

Un des ouvriers, qui est coordonnateur en maintien de la circulation, a perdu son casque de protection quand il a heurté le sol, lui causant des blessures graves à la tête, mettant en danger sa vie. Il était toujours dans un état critique hier soir, selon le SPVM. Son collègue a été blessé au bras et est hors de danger.

«Il est sous le choc. Il n’a pas dormi depuis plus de 24 heures. Ce sont des amis. On est tous des amis», a toutefois indiqué M. Gattola.

L’enquête du Service de police de la Ville de Montréal se poursuivait, hier, pour retrouver le fugitif, qui pourrait avoir été en état d’ébriété.

Le président de l’Association regroupant les installateurs et les signaleurs du Québec (ARISQ) ne mâchait pas ses mots quelques heures après le drame.

«On a beau faire des demandes, on se frappe toujours à la machine gouvernementale. On est supposément des travailleurs essentiels. Si on est si essentiels que ça, pourquoi on n’est pas plus protégés? Nous aussi, on veut rentrer chez nous, le soir», déplorait Eric Laflamme, en colère.

Photo Martin Chevalier

«Dégueulasse»

«Ça ne change pas. C’est malheureux. Tant qu’il n’y aura pas une grève générale, il n’y aura rien qui va se faire», a dit Pierre-Luc Morin.

«C’est un père de famille. C’est dégueulasse. En plus, un délit de fuite. Voyons donc! Il est aimé de tout le monde. Il connaissait sa job. C’est un coordonnateur en plus, plus un signaleur. Je ne comprends pas», s’insurge celui qui est lui-même père de trois garçons.

«Cet incident tragique est un acte insensé et totalement inqualifiable. Agir ainsi au mépris de la vie humaine, relève carrément de l’insouciance, voire même de la négligence criminelle», a aussi réagi le président de Bitume Québec, Tytus Zurawski.

Ce dernier a souligné que le nombre de victimes chez les signaleurs ne cesse d’augmenter ces dernières années: 210 ont été blessés en 2022, soit deux fois plus qu’en 2020.