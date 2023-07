Des milliers d’étudiants universitaires courent en sous-vêtements

Une tradition à l’Université UCLA, à Los Angeles, a fait fureur sur le réseau social TikTok, puisqu’une étudiante a publié une vidéo de la traditionnelle course en sous-vêtements pour célébrer la fin de session, il y a quelques semaines.

La vidéo d’Eliana Groves a été partagée plus de 8000 fois, en plus de recevoir plus 41 000 mentions j’aime. On peut voir des milliers d’étudiants qui courent en sous-vêtements dans une ambiance festive à Los Angeles.

Selon le Los Angeles Times, l'événement est trimestriel sur le campus de l’UCLA. Il a lieu le mercredi, à minuit, lors de la semaine des examens finaux.

La course est devenue un événement très attendu, depuis sa création par un étudiant en 2001 selon le «Daily Bruin», le journal étudiant de l’université. À l’époque, une tradition était présente à l’UCLA: celle de crier à minuit lors de la semaine des examens finaux.

Or, l’institution avait décidé d’y mettre fin pour des raisons de sécurité, ce qui avait frustré l’étudiant en théâtre Eric Whitehead. Il a donc créé la course en sous-vêtements. L’événement qui a seulement attiré une douzaine d’étudiants, la première année, a connu une popularité fulgurante, puisque depuis 2009, de 8000 à 10 000 personnes participent aux courses en sous-vêtements.

L’objectif est de permettre aux étudiants de se changer les idées, en réduisant le stress pendant les examens finaux.