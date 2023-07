Autoroute Dufferin-Montmorency: le radar photo le plus payant au Québec

Le radar fixe installé sur l’autoroute Dufferin-Montmorency (A440) depuis février a surpris plus de 31 500 automobilistes en excès de vitesse, faisant de lui l’appareil le plus prolifique de tout le Québec depuis sa mise en marche.

• À lire aussi: Autoroute Dufferin-Montmorency bientôt un boulevard urbain? Les partis d’oppositions joignent leurs voix aux manifestants

• À lire aussi: Autoroute Dufferin-Montmorency: des citoyens veulent un boulevard urbain

Au mois de juin seulement, près de 9500 constats d’infractions ont été émis par l’appareil situé à 150 mètres de l’intersection du boulevard François-De Laval, où la vitesse est limitée à 70 km/h.

Photo Stevens LeBlanc

On dénombre donc un total de 31 560 contraventions, pour une somme de 4 708 150$, depuis sa mise en marche le 3 février dernier, selon les plus récents chiffres diffusés par le ministère de la Justice.

Aucun autre radar fixe n’a été aussi performant sur cette période... Et de loin.

À Mirabel, l’appareil situé à 320 mètres du chemin de la Côte Nord sur l’autoroute 15 sud, et celui à l’intersection du boulevard Charest Ouest et de l’avenue Saint-Sacrement, à Québec, sont ses deux plus proches «concurrents».

Du 1er février au 31 juin, le premier cumule 25 689 contraventions pour 2 789 953$, tandis que le deuxième atteint à peine 11 903 amendes pour 1 175 065$.

Une vitesse en baisse

«Ça n’a pas de bons sens, c’est vraiment inquiétant! C’est là que tu vois que le secteur est vraiment problématique», peste Daniel Fortin.

Photo Stevens LeBlanc

Son fils Jackson Fortin est décédé dans l’accident mortel qui a fait quatre victimes en septembre 2021 et qui est à l’origine de l’analyse ayant mené à l’installation du radar.

Des données fournies par le ministère des Transports démontrent pourtant que la vitesse moyenne a diminué de 11% dans les voies de droite et du centre et de 5% dans la voie de gauche, entre janvier et avril.

Malgré ces chiffres, M. Fortin refuse d’emprunter ce chemin depuis l’accident, et il n’est pas le seul.

«On a beaucoup de citoyens qui ont carrément arrêté d’emprunter cette sortie-là parce qu’ils sont anxieux et ils ont peur. On a encore eu une collision cet hiver à cet endroit-là», souligne Isabelle Roy, conseillère du district de Robert-Giffard.

Une sortie à condamner

M. Fortin et Mme Roy conviennent que l’utilisation du radar photo a du bon et contribue à sensibiliser la population sur ce tronçon, mais c’est loin d’être suffisant, affirment-ils.

«Il faudrait complètement revoir cette intersection», estime le père endeuillé.

De son côté, la conseillère du district de Robert-Giffard continue de croire que la solution ultime réside dans la réalisation de la phase IV de la promenade Samuel-De Champlain et l’aménagement d’un boulevard urbain.

«Mais on est conscient que ça prendra du temps. D’ici là, je crois que le moindre mal serait de condamner cette sortie-là», lance Mme Roy.

Contacté par Le Journal, le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, a refusé de commenter la situation.

Les 10 radars fixes les plus lucratifs *

A440, Québec: 31 560 contraventions / 4 708 150$ A15, Mirabel: 25 689 contraventions / 2 789 953$ Boul. Charest, Québec: 11 903 contraventions / 1 175 065$ A40, Charlemagne: 10 599 contraventions / 1 131 200$ A15, Laval: 6226 contraventions / 649 664$ A20, Boucherville: 5342 contraventions / 574 300$ A40, Québec: 4757 contraventions / 515 180$ R-138, Montréal : 4457 contraventions / 495 407$ A20, Pincourt: 4183 contraventions / 488 068$ Boul. Maisonneuve, Gatineau: 4107 contraventions / 370 854$

*Du 1er février au 31 juin 2023

Source: Ministère de la Justice

Vitesse moyenne sur l’A440**

Janvier

Droite: 78,6 km/h

Centre: 80,1 km/h

Gauche: 67 km/h

Avril

Droite: 69,9 km/h (-11%)

Centre: 71,4 km/h (-11%)

Gauche: 63,8 km/h (-5%)

**À la hauteur du boulevard François-De Laval

Véhicules qui égalent ou dépassent la limite de 70 km/h sur l’A440**

Janvier

Droite: 79%

Centre: 81,5%

Gauche: 37,5%

Avril

Droite: 43,7% (-45%)

Centre: 51,7% (-37%)

Gauche: 21,8% (-42%)

**À la hauteur du boulevard François-De Laval

Source: Ministère du Transport