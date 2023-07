Dumas au Festival d'été: «je me sens comme si j’étais dans la vingtaine»

Peu de chanteurs ont le privilège de vivre l’été le plus chargé de leur carrière plus de 20 ans après avoir sorti leur premier projet. C’est le cas de Dumas, qui sera en prestation à la place de l’Assemblée-Nationale ce soir.

En 2001, lorsque Dumas a présenté son premier album éponyme, le premier film de la saga Shrek prenait l’affiche. Le principal intéressé, qui a fêté ses 44 ans récemment, sent qu’il a retrouvé sa forme des beaux jours au cours des dernières années.

«Ça a vraiment été cyclique», note-t-il, en expliquant que sa vingtaine a été un feu roulant assez intense. «Quand tu arrives à la trentaine, tu prends le temps d’absorber tout ce que tu as vécu», poursuit-il. «Mais là, depuis quelques années, je me sens comme je me sentais quand j’étais dans la vingtaine: en pleine forme.»

20 ans pour Le cours des jours

Le deuxième projet du natif de Victoriaville, Le cours des jours, souffle cette année sa vingtième bougie. Pour souligner l’occasion et du même coup remercier ses partisans de longue date, Dumas interprétera à plusieurs reprises, lors de sa tournée des festivals, l’intégral de l’album.

«Le public a toujours été tellement chaleureux et généreux, surtout à Québec, c’est un lieu qui se prête bien pour qu’on y joue l’intégral de l’album», explique-t-il, en assurant que des morceaux plus récents seront également présentés.

«C’est un métier qui s’apprend»

Dumas juge que son rapport avec la foule pendant ses spectacles a beaucoup évolué au fil de sa carrière. Il se souvient que, plus jeune, lorsqu’il en était à ses premiers pas dans les festivals en tant qu’artiste, il essayait d’aller voir le plus de spectacles possible. Il s’agit maintenant d’un conseil qu’il prodigue à la relève de l’industrie.

«C’est un métier qui s’apprend», insiste-t-il. «Je le dis aux plus jeunes: allez voir des spectacles, regardez comment l’artiste bouge, comment il se déplace, comment il interagit avec la foule, comment l’énergie est utilisée», explique-t-il, en comparant un spectacle à une partie de hockey, «il faut toujours que tu t’adaptes».