Exposition immersive SWEET FOLIE par OASIS au Palais des Congrès: l'art de retrouver son cœur d’enfant

Vous avez envie de retrouver votre cœur d’enfant et de danser dans un univers colorié inspiré des jeux vidéo, des fêtes foraines et de l’univers de la pop-électronique ? Voilà ce que propose la nouvelle exposition d’OASIS immersion, SWEET FOLIE, présentée au Palais des congrès de Montréal.

S’il n’est pas simple de décrire l’exposition SWEET FOLIE, c’est qu’il est rarement aisé de raconter ses rêves. Et SWEET FOLIE a toutes les allures de mini-songes qu’on aurait posés bout à bout pour former un immense monde parallèle insolite et musical.

Développée en collaboration avec l’agence créative montréalaise Colegram, cette nouvelle exposition immersive et interactive se compose de trois tableaux : une salle de relaxation baptisée « Murmures », une pièce-musée de GIF nommée « Charivari » et la galerie « Bingo Bango », là où la fête atteint son apogée.

Le monde de Junior Junior

Tout au long de ce parcours d’une soixantaine de minutes, c’est Junior Junior – sympathique géant violet aux allures de Bouddha extraverti – qui sert de fil conducteur. Junior Junior, comme le reste de ses amis, vient confirmer que des projections animées peuvent faire naître d’impressionnants personnages et univers.

Dans la première galerie, il nous prie de nous asseoir sur les chaises berçantes et de respirer en nous laissant emporter par les visions apaisantes et flottantes. Dans la seconde, il nous présente sa collection de GIF (petites images numériques couramment utilisées sur internet) de chats et d’arcs-en-ciel sur fond de sons électriques.

Dans la dernière salle remplie de notes de musique, il nous invite à lâcher notre fou en dansant dans ce qui ressemble tour à tour à une large piste de danse, des tableaux de jeux vidéo et des passerelles de défilés de mode.

Quant au plancher, il est recouvert de projections multicolores réagissant aux pas des visiteurs se laissant emporter par le moment. On vous met au défi de ne pas tenter quelques mouvements.

-L’exposition SWEET FOLIE est présentée au Palais des congrès de Montréal. Informations et billets : www.oasis.im/en/sweet-folie/