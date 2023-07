Festival d’été de Québec: soirée complètement «caliente» pour Pitbull

Maillots de bain, chemises légères, couleurs fluo et maquillages extravagants... Les festivaliers étaient plus que prêts à se déhancher sous un soleil radieux et faire la fête avec la machine à succès nommée Pitbull, vendredi soir.

«Ce gars-là c’est un showman incroyable, si tu veux danser, c’est le spectacle à venir voir», lance Mathieu Limon, qui pratiquait des figures de gymnastique avec deux de ses amis pour faire passer le temps.

Jeremy Bernier

Déjà en milieu d’après-midi, des milliers de personnes faisaient la file près de la Croix du Sacrifice en espérant avoir une place de choix sur les Plaines d’Abraham.

La grogne a d'ailleurs commencé à se faire sentir quelques heures plus tard, quand la foule a pris des proportions gigantesques, alors que la file s'étirait sur des kilomètres.

Les terrasses de la Grande Allée étaient elles aussi bondées par les amateurs de hip-hop qui ont préféré patienter avec une bière à la main. Il faut dire que Pitbull – Armando Christian Pérez de son vrai nom – est une véritable machine à succès qui performe à l’international depuis deux décennies.

Jeremy Bernier

Une soirée radieuse

«Tout le monde connaît ses chansons. C’est un artiste multigénérationnel, il a un vibe de fou», souligne Sarah-Maude Fournier, qui s’est peint sur le corps ses chansons préférées de «Mr Worldwide» telles que Fireball.

Le soleil plombant et la température ressentie de 32 degrés au plus chaud de la soirée ont été accueillis à bras ouverts par les festivaliers. Plusieurs se croisaient les doigts après avoir vu la météo jouer les trouble-fêtes dans les derniers jours.

Jeremy Bernier

«Ça va être une soirée caliente [chaude], on ne pouvait pas manquer ça!», s’exclame Laurie-Anne Leclerc, faisant référence à la température, mais aussi aux habits festifs de plusieurs fans du rappeur.

Les fans de Pitbull arrivent en masse sur les Plaines ! C’est parti. @JdeQuebec pic.twitter.com/ndd0i1VG65 — Elisa Cloutier (@ECloutierJDQ) July 14, 2023

Tels des clones, Mme Leclerc et sa bande ont plutôt opté pour le déguisement du chanteur mondialement reconnu à son crâne chauve, ses lunettes de soleil et sa barbichette.