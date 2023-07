Fête nationale de la France: les plus grands ambassadeurs de l’Hexagone dans la LNH

La journée de vendredi est certes l’occasion pour les Français de partout dans le monde de célébrer leur fête nationale, mais aussi leur histoire, leurs réussites et les gens qui les représentent de digne façon sur la scène internationale.

Le monde du sport comprend sa large part d’athlètes de la nation tricolore ayant récolté les succès, sans en oublier d’autres qui ont connu une brillante carrière sans toutefois recevoir le crédit mérité. En Amérique du Nord, à plusieurs centaines de kilomètres du Vieux-Continent, c’est d’autant plus vrai. Beaucoup de Français œuvrent au sein de disciplines n’étant pas considérées le point fort traditionnel du pays.

Le hockey en constitue l’exemple parfait. La Ligue nationale (LNH) a accueilli dans ses rangs une poignée de joueurs de l’Hexagone depuis sa fondation, la plupart dans les 40 dernières années. En ce 14 juillet, voici un petit hommage aux patineurs nés en France qui se sont le plus illustrés au sein du circuit Bettman.

-Cristobal Huet

Getty Images

Avant de conclure sa carrière en Suisse, Cristobal Huet a eu droit aux acclamations de la foule du Centre Bell durant quelques saisons. Acquis des Kings de Los Angeles dans une transaction impliquant Radek Bonk à la fin juin 2004, le gardien a défendu le filet du Canadien dans 117 matchs du calendrier régulier et a signé 58 victoires. Il a également réussi 11 de ses 24 blanchissages à Montréal. Notons aussi son taux d’efficacité de ,913 et sa moyenne de buts alloués de 2,46. Au printemps 2010, celui détenant en plus la nationalité suisse est devenu le premier Français à remporter la coupe Stanley quand les Blackhawks de Chicago ont été couronnés. Ce furent ses adieux à la LNH, car il a poursuivi son parcours en sol helvète l’automne suivant.

Le nom d’Huet permet ici d’évoquer son lieu de naissance: la commune de Saint-Martin-d’Hères.

-Antoine Roussel

AFP

L’ailier de Roubaix domine les joueurs de sa nation ayant atteint la LNH avec 197 points en carrière. Mais surtout, il a suscité l’attention par son attitude belliqueuse sur la patinoire. Sa «grande gueule» aidant, Antoine Roussel a totalisé plus de 1000 minutes au cachot, incluant 2019 avec les Stars de Dallas en 2013-2014. Il a d’ailleurs dépassé la centaine dans six campagnes d’affilée. Ayant réalisé son stage junior au Québec, avec les Saguenéens de Chicoutimi, l’attaquant a disputé 607 parties de saison dans la LNH et 36 autres en séries. En 2022-2023, il est demeuré inactif après avoir été retranché au camp d’entraînement des Flyers de Philadelphie.

-Pierre-Édouard Bellemare

Joël Lemay / Agence QMI

Le joueur de soutien de 38 ans continue de satisfaire ses employeurs par sa fiabilité sur la glace. Il mise particulièrement sur une vaste expérience en éliminatoires. Pierre-Édouard Bellemare a pris part à 85 duels d’après-saison et s’est retrouvé deux fois en finale de la Coupe Stanley: en 2018 avec les Golden Knights de Vegas et quatre ans plus tard dans l’uniforme du Lightning de Tampa Bay. Chez les Français, il occupe le deuxième rang de l’histoire avec 131 points en banque. Ses 660 rencontres ne sont pas à dédaigner pour un hockeyeur qui n’a pas été repêché dans la LNH. Le natif de Le Blanc-Mesnil évoluera sous les couleurs du Kraken de Seattle en 2023-2024.

-Philippe Bozon

Pendant longtemps, Philippe Bozon constituait l’unique réponse aux questions quiz qui portaient sur les Français de la LNH tellement ils se faisaient rares. Le patineur de Chamonix a été un peu le précurseur de ses compatriotes qui souhaitaient connaître une carrière le moindrement durable, et non pas vivre l’histoire d’un soir ou deux. L’ancien joueur des Castors de Saint-Jean dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec a fait sa place durant un certain temps chez les Blues de St. Louis, même s’il n’a pas entendu son nom à l’encan amateur. Ailier gauche de vocation, il a enfilé le chandail de l’organisation du Missouri 144 fois dans la moitié initiale de la décennie 1990. En 1993-1994, Bozon a disputé 80 matchs, accumulant 25 points pour un club qui misait à l’époque sur Brett Hull.

-Alexandre Texier

AFP

Originaire de la même commune qu’Huet, l’attaquant de 23 ans peut-il surpasser le total de points de Roussel? À 23 ans, ses probabilités de réussite sont bonnes, pourvu qu’il ait vaincu pour de bon ses ennuis personnels. Effectivement, le choix de deuxième tour des Blue Jackets en 2017 a préféré s’éloigner de Columbus et de ses environs la saison passée afin de régler ses problèmes, ce qui ne l’a pas empêché de pratiquer son sport; Alexandre Texier a gardé la forme avec les Lions de Zurich, dans la ligue suisse. Le pivot, et sûrement les Jackets également, se croise les doigts pour qu’il retrouve son niveau de production de 2021-2022. Cette année-là, il a amassé 20 points, dont 11 buts, en 36 affrontements en Ohio.

-Mentions honorables: Xavier Ouellet (né à Bayonne), Stéphane Da Costa, Paulin et Sébastien Bordeleau (nés au Canada, mais possédant la nationalité française)