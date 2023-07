«Il faut garder espoir»: une jeune québécoise pourra enfin réaliser son rêve après avoir combattu le cancer

«Il faut garder espoir»: c’est le message que veut passer une jeune Québécoise qui pourra réaliser son rêve de séjourner avec sa famille à Walt Disney World la semaine prochaine après avoir vécu des moments difficiles en combattant courageusement le cancer pendant cinq ans.

Le voyage à Orlando, organisé dans le cadre du 40e anniversaire de la fondation Rêves d’enfants permettra à 40 familles canadiennes, dont deux québécoises, d’aller une semaine à Walt Disney World sans avoir à se soucier des frais.

Passionnée de voyages, Rosalie Fortin, 14 ans, a confié qu’elle est impatiente d’enfin pouvoir «réaliser son rêve et de découvrir le monde».

À seulement 18 mois, la jeune fille de Pointe-Calumet a reçu un diagnostic de leucémie. Elle a passé les cinq années suivantes à suivre des traitements avec sa famille à son chevet.

Après avoir traversé la chimiothérapie, la perte de ses cheveux et même passéNoël à l’hôpital, Rosalie appelle les enfants malades à «rester forts et positifs».

L’espoir avant tout

Si l’adolescente se porte beaucoup mieux aujourd’hui, elle et sa mère sont conscientes que ce n’est malheureusement pas la réalité de tous les jeunes atteints d’une maladie.

«C’était important pour nous de parler, parce qu’Il y a d’autres parents et d’autres enfants qui vont voir ça et ça va peut-être permettre de donner l’espoir que c’est possible de guérir et de s’en sortir», partage sa mère Julie Michelle Laberge.

Optimiste, la jeune fille se veut elle-même un modèle de force et de courage alors qu’elle accepté de se confier et de passer un message aux jeunes malgré sa gêne.

«Quoi qu’il arrive, on peut toujours s’en sortir, il faut rester positif. Il ne faut jamais désespérer et l’important c’est de rester fort quand ça va moins bien», souligne Rosalie.

Pour sa mère, cette escapade sera l’occasion parfaite pour tourner la page sur un épisode de vie douloureux qui n’a pas été de tout repos.

«On va enfin pouvoir passer à autre chose. Walt Disney ça fait partie de son rêve et de faire ce voyage-là, ça va permettre de boucler la boucle et de commencer un nouveau chapitre», lance-t-elle.

Un baume pour les parents

Si le voyage permet de réaliser le rêve de 40 enfants en même temps pour la première fois depuis la création de la fondation, ce dernier permettra également de créer une communauté de parents qui pourront se soutenir entre eux.

«Les échanges et les discussions entre les parents vont vraiment être un bénéfice supplémentaire du voyage», croit Lauren Donnelly, directrice de division du Québec pour la fondation Rêves d’enfants.

«Même si les maladies ne sont pas les mêmes, les parents vivent sensiblement tous la même expérience. Que ce soit l’anxiété, l’inquiétude ou le stress, les parents vivent tous ces mêmes émotions», ajoute-t-elle.

Un avis que partage Julie Michelle Laberge.

«C’est important de se soutenir en tant que parents. J’ai créé beaucoup de liens à l’hôpital avec des parents qui vivaient des choses semblables. Encore une fois, ça donne de l’espoir, parce que certains sont encore à l’hôpital», a-t-elle conclu.