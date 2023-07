Il y a de la relève aux Régates de Valleyfield

ORMSTOWN | Les bateaux sont nombreux dans les cours de Salaberry-de-Valleyfield et ses environs. Les gens de cette région de la Montérégie sont tombés dedans quand ils étaient jeunes, alors ce n’est pas surprenant qu’une nouvelle classe pour les enfants de 9 ans et plus fasse son apparition en fin de semaine aux Régates.

La famille Maisonneuve, d'Ormstown, sera au cœur de l’action puisqu’Olivier, 11 ans, et Noémie, 13 ans, seront au nombre des 10 participants dans la catégorie novice.

De nature réservée, le frère et la sœur n’ont pas l’habitude d’être le centre d’attention, mais s’ils continuent de performer, ils pourraient attirer les projecteurs. La fin de semaine dernière, à Erinsville, en Ontario, ils ont pris part à leurs premières courses de bateau à vie. Pendant qu’Olivier a été sacré champion du total des points, Noémie a connu des ennuis.

«Ça a été difficile, j’ai eu un problème avec mon hélice», pointe la timide adolescente, qui se tient debout derrière la chaise sur laquelle son frère est confortablement assis.

«Ces petits bateaux-là ont beaucoup de poids à l’arrière, alors ce n’est pas facile de décoller et d’embarquer sur la plane, explique son père, Dominic Maisonneuve. Afin que ce soit équitable pour tous, les jeunes pigent une hélice le matin et la remettent dans le tas à la fin de la journée. Elles sont censées être pareilles, mais des fois, il y en a des moins bonnes. Le dimanche, Noémie a pris mon hélice et ça s’est super bien passé. Comme elle n’était pas homologuée, Noémie n’a pas pu cumuler de points, mais au moins, elle avait un grand sourire.»

Photo fournie par Mélanie Pinsonneault

Manger du réchauffé

Personne ne doit reprocher aux enfants Maisonneuve d’être trop souvent devant un écran. Ils ont du travail sur la planche depuis qu’on leur a prêté une embarcation chacun.

«J’aime installer les pièces, lance le garçon, qui adore la mécanique et a également aidé à construire une rallonge à la maison familiale. Avant de peinturer, on a dû enlever les pièces, comme le moteur, et après, il fallait les remettre.»

En plus, Olivier joue au baseball, tandis que Noémie excelle en gymnastique. Pas trop le temps de regarder des vidéos sur TikTok!

«Il faut que je les appelle pour souper parce qu’il est tard, rigole la maman, Mélanie Pinsonneault, qui a aussi grandi en assistant aux Régates avec ses parents, dont le père Daniel donne un coup de main à son conjoint et à ses enfants. Quand Dominic et Olivier travaillent sur les bateaux, ils mangent souvent après nous. C’est du réchauffé et un peu sec!»

«Olivier a un tournevis dans les mains depuis qu’il est né!» ajoute l’infirmière praticienne spécialisée.

«Ils doivent travailler un peu avant de courser, prévient Dominic. Mais je n’ai pas besoin de les forcer. C’est plaisant de passer du temps ensemble.»

Photo Martin Alarie, Le Journal de Montréal

Les gènes de papa

La pomme n’est pas tombée loin de l’arbre. L’idole d’Olivier, c’est son père. Après avoir été champion en 2013 et en 2014, Dominic effectue cet été un retour à la compétition grâce à son ami Christian Simard, qui l’a convaincu de se remettre en selle, et à Louis Allard, propriétaire d'un hydroplane.

«Je voulais voir si j’avais encore cet amour», indique le technicien en support mécanique chez Hydro-Québec.

Photo Martin Alarie, Le Journal de Montréal

Comme le paternel, Olivier et Noémie adorent la vitesse et la compétition. Pour l’instant, ceux qui promettent à leur mère d’être prudents pilotent des embarcations pouvant aller à près de 70 km/h. Mais Olivier a déjà hâte à ses 16 ans pour être au volant d’un bateau qui ira à 185 km/h, comme Dominic le fera ce week-end en classe Hydro 350.

«Je me sens libre et il y a de l’adrénaline», décrit Noémie, qui était âgée de 1 mois et demi quand elle a vu son père en action pour la première fois.

Qui gagnera lors du plus important événement d’hydroplanes en Amérique du Nord? Aucun des deux enfants n’ose s’avancer, mais l’esprit de compétition est palpable dans leur regard.