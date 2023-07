Inde: la rivière à Delhi atteint un niveau record

La rivière qui traverse la capitale de l'Inde a atteint un niveau record en raison des fortes précipitations de la mousson, ont annoncé vendredi les autorités, qui ont dépêché des ingénieurs de l'armée pour tenter de contenir les eaux.

• À lire aussi: Des mines de charbon indiennes en feu depuis un siècle

• À lire aussi: Inde: nouvelle tentative vendredi pour un atterrissage non habité sur la Lune

• À lire aussi: EN IMAGES | Inondations et glissements de terrain en Inde, au moins 29 morts

Après avoir atteint une largeur record de 208,66 mètres jeudi, la rivière Yamuna est en train d'évoluer vers «une situation d'inondation extrême», a alerté dans un tweet la commission centrale de l'eau en Inde.

Photo AFP

Le chiffre a dépassé le record précédent de 207,49 mètres, atteint en 1978, et les flux menacent les quartiers bas de la mégapole de plus de 20 millions d’habitants.

Les inondations et glissements de terrain sont fréquents en Inde durant la saison de la mousson mais leur fréquence et leur intensité augmentent en raison du changement climatique selon les experts.

Photo AFP

Les autorités ont déployé des ingénieurs de l'armée autour d'un barrage et des milliers de personnes se sont déplacées vers des hébergements de secours temporaires ou des routes surélevées proches.

Les écoles, collèges et bureaux du gouvernement non essentiels resteront fermés au moins jusqu'à dimanche, alors que de nombreuses routes clés et ponts sont sous l'eau.

Photo AFP

Arvind Kejriwal, qui dirige le gouvernement de l'État de New Delhi, a indiqué que des fonctionnaires et ingénieurs de l'armée travaillent à «essayer d'empêcher les eaux de pénétrer dans la ville», en alertant sur le fait que de nouvelles précipitations sont attendues samedi.

Photo AFP

L'évolution à Delhi pourrait dépendre de la situation dans plusieurs États du nord qui ont connu des pluies diluviennes ces derniers jours, faisant au moins 90 morts, selon des médias locaux.

Des dizaines de milliers de personnes ont été bloquées, les principales routes, lignes électriques et réseaux de communication étant perturbés en raison de glissements de terrain et d'inondations provoqués par les pluies.

Photo AFP

La mousson apporte à l’Asie du Sud environ 80% de ses précipitations annuelles, ce qui est essentiel à la fois pour l’agriculture et les moyens de subsistance de millions de personnes, mais entraîne avec elle des catastrophes naturelles chaque année.