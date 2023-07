«La prophétie des sept royaumes (plus un plus petit)»: une première production geek 100% originale pour Juste pour rire

Le festival Juste pour rire embrassera la culture geek, l’été prochain, avec le spectacle La prophétie des sept royaumes (plus un plus petit), une création originale rassemblant sur scène dragons, mages, gobelins et minotaures, a appris Le Journal.

«La culture geek, c’est planétaire. Mais faute de budget, au Québec, on fait surtout de la parodie ou de l’hommage. Cette fois-ci, on va créer notre propre épopée fantastique originale avec le talent d’ici», avance Patrick Rozon, vice-président aux contenus francophones du Groupe Juste pour rire.

L’annonce sera faite en grande pompe, cet après-midi, à l’occasion du Comiccon de Montréal. Patrick Rozon y sera accompagné de quelques comédiens pour procéder à la lecture de trois scènes du spectacle, histoire de bien présenter le ton et l’univers auxquels nous conviera La prophétie des sept royaumes (plus un plus petit).

Avec humour et respect

En entretien au Journal, celui-ci évoque les codes utilisés par les classiques de la trempe du Seigneur des anneaux, du Trône de fer ou encore de La guerre des étoiles, cette fois-ci mis au service de l’humour. Fait important à préciser, il est toutefois hors de question pour Juste pour rire de se moquer de cette culture.

«Je suis moi-même un geek assumé. C’est donc important pour moi d’aller explorer ce monde-là avec beaucoup de respect pour cette culture», insiste Patrick Rozon, qui assurera également la mise en scène de cette œuvre théâtrale audacieuse.

La prophétie des sept royaumes (plus un plus petit) nous transportera donc dans un monde grouillant de créatures mystiques et célestes où un jeune héros devra sauver son peuple en vainquant un dangereux – et terrifiant – dragon. Celui-ci prendra vie par le biais d’hologrammes, de projections et d’effets spéciaux.

On nous promet également que les dialogues et la trame musicale comprendront plusieurs clins d’œil à des univers fantastiques bien connus, déchiffrables seulement par les fins connaisseurs.

«Le but est de faire un spectacle que tout le monde – geek ou pas – peut apprécier. Mais on glisse des éléments subtils que seuls certains reconnaîtront, un deuxième niveau que les fans vont apprécier», précise Patrick Rozon.

L’écriture du spectacle a été récemment achevée par les auteurs Simon Boudreault et LeLouis Courchesne. Le processus de distribution s’enclenchera prochainement pour trouver les 16 comédiens qui porteront l’intrigue sur leurs épaules.

Photo courtoisie Marili Levac Clark

Photo courtoisie Hugo B. Lefort

Exporter le talent d’ici

La prophétie des sept royaumes (plus un plus petit) s’inscrit dans une volonté de présenter de plus en plus d’œuvres inédites à l’occasion de Juste pour rire. Le but ultime? Exporter le plus possible le talent créatif québécois. Des producteurs étrangers ont d’ailleurs déjà confirmé leur présence aux premières représentations prévues en juin 2024.

«Beaucoup de gens dans le monde veulent avoir nos spectacles comme Annie ou Hair, mais on n’en détient pas les droits. Dans le cas de La prophétie des sept royaumes (plus un plus petit), on pourra le vendre et faire briller le travail des créateurs d’ici à l’étranger, comme le Cirque du Soleil, par exemple», raconte Patrick Rozon.

Il ne cache pas non plus son désir de présenter des pièces de théâtre et des comédies musicales inédites dans un avenir plus ou moins rapproché. Le festival ne tournera pas pour autant le dos aux adaptations de licences populaires; à preuve, Juste pour rire présentera, à l’été 2024, la première mouture francophone de la comédie musicale américaine Waitress.