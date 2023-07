Lana Del Rey au FEQ: la diplômée en métaphysique se charge des Plaines

Imaginez: une année, vous êtes étudiant en métaphysique et en philosophie à l’université, puis on vous annonce qu’à peine deux ans plus tard, vous remplirez des stades partout dans le monde avec votre art. Un rêve de fou, direz-vous? C’est pourtant ce qui est arrivé à Lana Del Rey. Découvrez-en plus sur la chanteuse qui sera en tête d’affiche sur les Plaines ce soir.

Métaphysique et philosophie

En 2008, Lana Del Rey, qui se présentait à l’époque comme Lizzy Grant, est diplômée de l’Université Fordham, à New York. Elle y a étudié la métaphysique et la philosophie. Pour elle, ces matières étaient un moyen de mieux comprendre «comment et pourquoi nous en sommes arrivés sur la Terre», a-t-elle déclaré au magazine Vogue en 2017.

Un début de carrière difficile

Lana Del Rey n’a fait naître qu’un seul projet sous le pseudonyme Lizzy Grant. Le projet s’intitulait Kill Kill, et n’a été disponible que deux ans sur les plateformes, avant que la chanteuse n’en rachète les droits en 2010.

C’est avec Born to die, en 2011, que l’Américaine voit sa popularité décoller. L’album, qui comprend des titres comme Blue Jeans et Summertime Sadness, est considéré comme le 30e meilleur projet de la décennie 2010, par le magazine Billboard.

Du luxe au parc à roulottes, pour revenir au luxe

Tannée de la vie privilégiée que lui offrait son père, qui connaissait un grand succès dans l’immobilier, Lana Del Rey s’est acheté une maison dans un parc à maisons mobiles dès que son premier contrat avec la maison de disques indépendante 5 Points Records fut signé.

«La société conventionnelle, celle qu’on qualifie de mainstream, m’écœurait», a-t-elle confié à Vogue. « Le côté white trash, plus pauvre et moins recommandable, m’attirait en revanche beaucoup».

Il y a fort à parier que l’artiste derrière Ultraviolence ne réside plus dans une maison mobile, mais ces années lui auront sans doute servi de catapulte vers son nouveau chez elle.

Ses débuts avec Lady Gaga

Les deux chanteuses ont jadis été des protégées de Bob Leone. Alors que les deux tentaient de percer dans l’industrie en donnant des prestations dans les bars de New York, Leone a offert à Lana Del Rey une résidence en écriture. Cette offre lui a permis de fouler la même scène que Lady Gaga, sans toutefois que les deux artistes apprennent à se connaître.