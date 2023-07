L'Asean ne doit pas servir d'intermédiaire à d'autres puissances, plaide le président indonésien

Le président indonésien a déclaré vendredi que l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) n'avait pas vocation à servir d'intermédiaire à des pays tiers, alors que les tensions sino-américaines en Asie-Pacifique ont hanté les discussions de l'organisation à Jakarta.

Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Asean se sont réunis mercredi et jeudi dans la capitale indonésienne pour évoquer des enjeux régionaux comme la mer de Chine méridionale, dont Pékin réclame la souveraineté dans sa quasi-totalité.

Les dissensions concernant cette vaste zone maritime ont dressé certains membres de l'Asean contre Pékin, les rapprochant ainsi de Washington, qui s'oppose aux ambitions croissantes de la Chine en Asie-Pacifique. À l'inverse, d'autres membres de l'Asean ont soutenu la Chine.

L'Asean «ne peut pas être l'intermédiaire d'autres pays», a plaidé le président indonésien Joko Widodo. «Nous sommes déterminés à renforcer l'unité, la solidité et la centralité de l'Asean pour préserver la paix et la stabilité dans la région.»

Les tensions entre les États-Unis et la Chine, les deux plus grandes puissances économiques mondiales, se sont aussi aggravées ces dernières années sur fond de rivalité dans les nouvelles technologies et de menaces de plus en plus directes de Pékin envers Taïwan.

Les chefs américain et chinois de la diplomatie, Antony Blinken et Wang Yi, ont fait le déplacement à Jakarta et se sont rencontrés jeudi en marge des discussions de l'Asean. Il s'agissait de leur deuxième entretien en face à face en moins d'un mois.

M. Blinken a prévenu son homologue chinois que Washington demanderait des comptes aux responsables d'une récente cyberattaque contre le gouvernement américain, d'origine chinoise présumée.

M. Wang a lui exhorté Washington à «travailler avec la Chine» et à cesser toute «ingérence» dans les affaires du pays, selon un compte-rendu de sa rencontre avec M. Blinken publié vendredi par Pékin.