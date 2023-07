La 82e édition des Régates de Valleyfield se poursuit ce samedi et dimanche. Les partenaires majeurs de l’événement sont la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, Tourisme Québec, Molson Coors, Le Journal de Montréal et la Distillerie 3 Lacs. Le comité organisateur peut compter sur ses 315 bénévoles dévoués et ses 125 fidèles partenaires d’affaires.

Photos fournies par les Régates de Valleyfield

Les équipes de la Ligue des Régates d’Hydroplanes (HRL) se réunissent sur les eaux de la baie Saint-François.

Un hydroplane peut atteindre une vitesse de pointe de 225 km/h.

La Ligue de Régates d’Hydroplanes (HRL) accueillera plus de 90 équipes de courses alors qu’on aperçoit Karolane Vincent, Émilie Daoust, DG des Régates, Jessica Leduc et Bernard-Didier Séguin, président des Régates.

Les Régates accueillent un achalandage de 130 000 visiteurs chaque année alors qu’on voit Mégane Langlois-Nadeau, Carine Thiboutot, Isabelle Caza, Dany Proulx et Marco Ferri.

Le très populaire Andrew Tate, gagnant de la classe Grand Prix l’an passé et pilote de l’année, signe des autographes.

On aperçoit un précieux bénévole de la HRL, Liam Frier, au drapeau.

Le pilote local Yannick Léger (à gauche) est très apprécié de la foule. Il pose avec des membres de son équipe, dont Juliette Malboeuf, Benjamin Léger, Vincent Léger, Élodie Langevin et Romy Langevin.