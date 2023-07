Licence médicale révoquée: une chirurgienne filmait ses opérations en direct sur TikTok

Une chirurgienne esthétique de l’Ohio s’est fait retirer sa licence médicale pour avoir fait preuve d’imprudence à l’endroit de patients sous le bistouri, qui ont été victimes de complications «inhabituelles» après qu’elle se soit filmée en direct durant ses opérations.

«Nous avons constaté un manque extrême de professionnalisme. Ses publications sont exécutées comme un stratagème marketing. Les médias sociaux de Dre Grawe étaient plus importants pour elle que la vie des patients qu'elle traitait», a souligné l’un des membres du conseil médical sans mâcher ses mots, selon ce qu’a rapporté CBS Austin mercredi.

Mercredi, la Dre Katharine Roxanne Grawe, connue sous l’alias Dr Roxy, s’est fait révoquer de façon permanente sa licence médicale par le Conseil médical de l'Ohio.

Car en plus de ne pas respecter la confidentialité médicale, la femme aurait également mis ses patients en danger en quittant ses mains des yeux en pleine opération pour lire et répondre à des questions sur son cellulaire, qui filmait la procédure en direct.

Son comportement aurait ainsi engendré des complications inhabituelles chez au moins trois patientes, «causées par l'insouciance et le mépris des règles régissant la pratique de la médecine dans l'Ohio», a indiqué de son côté le vice-président du Conseil, Dr Jonathan B. Feibel, selon le «New York Times».

À son avis, la caméra aurait par ailleurs «amplifié son comportement imprudent», a-t-il ajouté.

«Je vous demande du fond du cœur de bien vouloir considérer mes pensées avec un esprit ouvert. Cela m'a humiliée plus que vous ne pouvez le savoir. Je suis prête à changer mes pratiques en matière de médias sociaux et je ne diffuserai plus jamais une opération en direct», aurait réagi Dre Roxy, selon CBS Austin.

La chirurgienne esthétique n’en était pas à son premier avertissement, elle qui avait reçu deux lettres, en octobre 2018 et en septembre 2021 pour l’avertir, menant même à une formation sur le professionnalisme et l’éthique des réseaux sociaux, en vain.

«C’est finalement terminé. Ce chapitre de ma vie est fini, mais je n’oublierai jamais», a réagi de son côté une ancienne patiente, Mary Jenkins, qui avait rencontré la Dre Grawe dans le cadre d’une reconstruction mammaire après avoir vaincu le cancer, à CBS Austin.