Loud lance deux nouvelles chansons

Loud présente aujourd’hui un EP composé de deux nouvelles chansons: Toi-même tu sais et Rien à faire. Livrées en duo avec le rappeur congolais Ya Cetidon, ces deux pièces rythmées feront assurément partie de la trame sonore de notre été.

Plusieurs milliers de chanceux ont eu la chance d’entendre Toi-même tu sais en primeur lors du spectacle de Loud aux Francos de Montréal en juin dernier. Ce dernier avait invité son nouvel ami, Ya Cetidon, à chanter avec lui sur scène, devant une foule record.

«Je dois dire que cela a été l’un des moments forts de la soirée, explique Loud au Journal. Beaucoup de gens sont venus me le dire. Ya Cetidon, il faut le voir live, il donne un spectacle incroyable.»

Pas étonnant alors que Simon Cliche, alias Loud, ait décidé de contacter l’artiste d’origine congolaise pour lui proposer une collaboration.

Deux univers

Loud voit ces deux nouvelles pièces comme des univers complètement différents. Plus lente, la chanson Rien à faire parle de relations de couple et se fait plus romantique dans son sujet.

Toi-même tu sais «va dans tous les sens» en étant une fusion de l’énergie des deux artistes. Elle est nettement plus dansante et possède des textes plus punchés, auxquels Loud nous a habitués.

Pour Ya Cetidon, l’appel d’un artiste aussi bien établi que Loud – qu’il surnomme «la légende» – est arrivé comme une belle surprise. Ce dernier vante la longévité de Loud dans une industrie et un style de musique où il estime qu’il est «très difficile de perdurer».

Coup de foudre amical

Le Montréalais Loud, de son côté, explique que cela a tellement cliqué entre eux qu’ils se sont rapidement retrouvés avec deux chansons entre les mains. «Ce qui n’était pas du tout prévu», dit-il.

Une vibe, une énergie, un plaisir absolu et un travail fait dans la simplicité et la facilité: Loud et son acolyte n’ont que de bons mots pour décrire le fruit de leur rencontre et de leurs séances communes de composition.

«On n'est vraiment partis de rien. On a fait connaissance en discutant, on a écouté de la musique et des sons qu’on avait déjà préparés, et on s’est rapidement entendus sur ce qu’on voulait faire ensemble», raconte l’interprète de Toutes les femmes savent danser et Fallait y aller.

Entre ses participations à divers festivals au Québec (dont le Festival international des rythmes du monde le 11 août à Chicoutimi et un spectacle Sherbrooke le 8 septembre), en France et en Belgique cet été et son travail sur de nouvelles chansons qui seront lancées un extrait à la fois, Loud se prépare à présenter son «plus important spectacle en sol européen jusqu’à ce jour» à l’Olympia de Paris, le 8 février prochain. Il promet d’ailleurs d’y inviter son nouvel ami.

— Les deux nouvelles pièces de Loud et Ya Cediton sont offertes sur les plateformes dès aujourd’hui.