Maple Leafs: un noyau tissé serré

Dès son arrivée en poste chez les Maple Leafs de Toronto, le directeur général Brad Treliving a assuré qu’il ne tenterait pas de séparer le noyau en attaque. Deux des membres de celui-ci atteindront toutefois l’autonomie sous peu.

La masse salariale des Leafs est un vrai casse-tête. Ensemble, Auston Matthews, John Tavares, Mitch Marner et William Nylander accaparent à eux seuls près de la moitié de l’argent disponible pour l’ensemble du groupe. Les résultats en séries éliminatoires se font toutefois attendre.

• À lire aussi: Ce joueur de la LNH pourrait se retirer sous peu, mais ses coéquipiers veulent le revoir

• À lire aussi: Un ancien des Bruins envoie une flèche à Jim Montgomery

• À lire aussi: LNH: ce choix du top 10 du repêchage risque de rapporter gros

Or, tout le monde à Toronto est convaincu que ce quatuor représente le présent et le futur de l’organisation. Que Treliving ait accepté cette philosophie est une motivation pour les joueurs.

«Nous avons beaucoup parlé de la façon dont Brad est arrivé et nous a tous défendus, nous et notre équipe, a déclaré Marner jeudi soir, selon le réseau Sportsnet. C’était important pour nous qu’il fasse ça. Ce n’est pas l’affaire de seulement quatre gars. C’est un effort d’équipe chaque soir.»

Ainsi, la continuité était importante à maintenir. De nouveaux joueurs comme Tyler Bertuzzi, Max Domi, John Klingberg et Ryan Reaves se sont également ajoutés durant la saison morte.

«Tu as besoin que ton équipe soit proche et que tout le monde s’apprécie, a expliqué Marner. Je crois que les membres de notre équipe ont des relations assez personnelles avec les autres. Nous organisons beaucoup d’événements avec nos partenaires. Nous voulons nous sentir comme une famille.»

Long processus

Capitaine et deuxième attaquant le plus expérimenté des Leafs, Tavares sait que la pression sur ses épaules et sur celles de ses coéquipiers est élevée. L’ancien des Islanders de New York veut gagner et il croit lui aussi que c’est avec ce groupe qu’il pourra le faire.

À la fin de la prochaine campagne, cependant, Matthews et Nylander deviendront libres comme l’air. Des discussions préliminaires ont été amorcées, semble-t-il, mais avec le peu de marge de manœuvre disponible, de gros morceaux pourraient quitter le navire.

«Il y a la partie affaires de la chose. Parfois, ce processus doit se dérouler un peu et prend du temps, a dit Tavares des négociations de contrat. Ce ne sont pas des choses qui se font simplement, rapidement, après un seul jour de négociations. C’est un processus. Je l’ai appris, que ce soit pour ma prolongation de contrat à Long Island ou lorsque je suis devenu joueur autonome.»

«Ce n’est pas toujours le processus le plus fluide. Mais en même temps, les gars veulent être ici et ils aiment être ici et veulent continuer avec notre groupe. J’espère que tout se réglera.»

En ce moment, les Leafs dépassent le cap salarial de près de 9 M$. Même si Jake Muzzin devait demeurer sur la liste des blessés à long terme, Toronto aurait encore 3 M$ en trop.

Bref, espérons pour Treliving qu’il possède une carte pour se retrouver dans ce labyrinthe.