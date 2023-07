Montérégie : une sortie de route spectaculaire pendant la tempête

Les intempéries et les pluies diluviennes qui ont frappé une bonne partie du Québec jeudi auront donné du fil à retordre aux automobilistes, si bien qu’un véhicule a effectué une sortie de route sur l’autoroute 30 et a fini sa course dans la rivière Châteauguay à Mercier, en Montérégie.

L’accident est survenu en soirée alors que la visibilité était extrêmement réduite dans le secteur. Le conducteur aurait perdu le contrôle de sa voiture et cette dernière a glissé jusque dans la rivière près de l’autoroute.

Thierry Laforce / Agence QMI

«C’est spectaculaire parce que la voiture a glissé sur une bonne distance», a expliqué à l’Agence QMI Vincent Lanctôt, porte-parole du Service de police de Mercier.

Heureusement, personne n’a été blessé dans cette sortie de route. Le conducteur a cependant été traité pour un choc nerveux.

«La rivière est peu profonde dans ce secteur», a également précisé M. Lanctôt.

Notons que la ville de Mercier, comme plusieurs autres municipalités de la Montérégie, a fait face jeudi soir à une véritable situation d’urgence étant donné les importantes quantités d’eau tombées.