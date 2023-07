Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 15 juillet qui valent le détour.

Baseball: Brewers de Milwaukee c. Reds de Cincinnati

Getty Images via AFP

Les deux formations sont actuellement dans une chaude lutte pour l’obtention du premier rang dans la section Centrale de la Ligue nationale. Les Reds ont une mince avance d’un match sur leur rival de la section. De plus, les Reds et les Brewers s’étaient affrontés lors de la dernière série avant la pause du match des étoiles. Cela veut donc dire que les deux formations auront disputé leurs six derniers duels respectifs contre la même équipe. Milwaukee a mis en banque deux gains en trois occasions pendant la dernière série. De plus, l’équipe du Wisconsin a le numéro des Reds jusqu’à présent cette saison puisqu’ils ont mis la main sur cinq des sept rendez-vous contre les représentants de la ville de Cincinnati.

Photo courtoisie Ligue canadienne de football/David Chidley

Après avoir connu une saison 2021-2022 très difficile, les Roughriders de la Saskatchewan semblent être sur la bonne voie, comme en témoigne leur fiche de 3-1. Cependant, leurs trois victoires ont été gagnées d’arrache-pied. Les deux formations ont croisé le fer lors de la troisième semaine d’activité dans la Ligue canadienne de football (LCF). La Saskatchewan avait eu le dessus sur les Stampeders de peine et de misère en l’emportant par la marque de 29 à 26 en prolongation. Par contre, Calgary a remporté leurs deux duels la saison dernière contre les «Riders» par un écart de plus de 11 points.

Prédiction: Victoire des Stampeders de Calgary - 2,05

Soccer: CF Montréal c. Charlotte FC

Getty Images via AFP

Le CF Montréal traverse actuellement un passage à creux. Les hommes de Hernan Losada ont perdu les trois derniers duels et ont trouvé le fond du filet à une seule reprise à leurs quatre derniers matchs. Le dernier but de la formation montréalaise remonte au 21 juin dernier lors d’un triomphe de 1 à 0 contre le Nashville SC au Stade Saputo. L’équipe de la métropole québécoise est privée de deux éléments importants. Il s’agit de Lassi Lappalainen, qui souffre d’une hernie sportive, ainsi que Romell Quioto, qui est atteint d’une blessure aux ischio-jambiers. Montréal avait affronté le Charlotte FC le 24 juin dernier en Caroline du Nord et les deux équipes avaient fait match nul.

Prédiction: Victoire du Charlotte FC - 3,15