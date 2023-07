Réseau de vente illégal: des restes humains volés utilisés pour décorer sa maison

Organes, moelle épinière, os de la hanche, crânes: un Américain qui aurait vendu des restants humains au travers d’un réseau de vente illégal a été pris la main dans le sac par le FBI dans sa maison décorée avec ses trouvailles.

James William Nott, 39 ans, a été arrêté mardi dernier dans son logement de Mount Washington dans le Kentucky, où les agents du Federal Bureau of Investigation (FBI) aurait trouvé une quarantaine de crânes – dont l’un d’entre eux décoré d’un foulard – lors d’une perquisition, a rapporté Global News jeudi.

Dans l’appartement, ils auraient également trouvé des os de la hanche, ainsi que d’autres restes humains, qui proviendraient d’un réseau de revente illégale, qui s’étalait au-delà des États-Unis, auquel l’accusé aurait pris part, selon ce qu’a rapporté le média anglophone.

Selon le FBI, le trentenaire aurait ainsi joué un rôle dans l’achat et la revente de morceaux humains, lui qui avait vraisemblablement un contact au sein de la morgue de la Harvard Medical School.

Sur les réseaux sociaux, il utilisait vraisemblablement l’alias de William Burke, un tueur en série irlandais qui disséquait ses victimes, pour afficher ses trouvailles à vendre, dont certains dateraient de juin 2023 seulement.

En juin, le directeur de la morgue de l’école médicale, Cedric Lodge, s’était par ailleurs fait passer les menottes aux poignets aux côtés de sa femme Denise Lodge et de cinq autres individus, pour avoir acheté et vendu des restants humains, dont des têtes, des cerveaux, de la peau et des os de cadavres donnés, avait rapporté Sky News.