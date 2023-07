Sept casse-croûtes qui valent le détour

Au Québec, prendre la route des vacances signifie également prendre la route des casse-croûtes de bord de route!

Que serait un périple en voiture sans prendre le temps d’arrêter à une cantine pour satisfaire toutes envies de poutine, guédille, burger, hot-dog ou pogo avec la famille? J’ajouterais que l’expérience est toujours plus complète lorsque l’on prend le temps de discuter avec les personnes derrière pour se faire raconter l’histoire de l’établissement. Ensuite, c’est les mains remplies de victuailles que l’on se dirige vers la table à pique-nique la plus près pour partager ce festin avec les gens que l’on aime. Des moments toujours inoubliables!

Voici sept suggestions de casse-croûte un peu partout au Québec, mais sachez que peu importe où vous serez, il y aura toujours une cantine de bord de route — ou de bord de mer — qui vous attendra.

Cantine Dave&Dan

Photo fournie par la Cantine Dave&Dan

À Saint-Liboire, il n’y a pas que l’essence moins dispendieuse qui mérite l’arrêt. Après avoir fait le plein, roulez 5 minutes à l’intérieur des terres jusqu’à la rencontre d’une roulotte blanche à l’abri temporaire rayé rouge et blanc. C’est là que vous pourrez trouver réconfort à l’intérieur de plats typiques de casse-croûte bien faits, avec un petit twist à la manière de Dave et Dan. La poutine campagnarde avec bœuf haché, lanière de poulet marinée, petits pois et bacon est notamment une création qui surprend de par le juste ratio des ingrédients, aux côtés du Big Dave Burger. Les portions sont généreuses et les prix sont doux!

1655 Rang Saint-Édouard, Saint-Liboire

Chez Chantal

Photo fournie par Pierre Rochette Photo

Véritable institution dans la région de Charlevoix, Chez Chantal séduit d’abord les yeux en habillant le bâtiment centenaire de manière kitch-rétro, puis l’estomac avec poutines, burgers, guédilles et crème glacée. La poutine, faite avec le fromage en grains de la fromagerie St-Fidèle livré chaque matin, trône au sommet des meilleurs vendeurs, aux côtés de la poutine au homard et de la guédille au homard. On prend place sur une table à pique-nique face au fleuve Saint-Laurent, puis une fois satisfait, on reprend la route, glace molle marbrée à la main.

restochezchantal.com

95 rue du Quai, La Malbaie

Casse-Croûte Chez Micheline

Photo fournie par Casse-Croûte Chez Micheline

Ouvert en période estivale seulement, le Casse-Croûte Chez Micheline est un incontournable à la fois pour les gens de Québec, que ceux qui arrivent directement de Montréal et qui ont une fringale. Les habitués savent qu’il faut prendre l’Inter Burger (deux rondelles d’oignon croustillantes et quelques fromages en grains y sont camouflés !), ainsi que la poutine, que certains proclament la meilleure au Québec. Poutine galvaude, hot-dog Michigan, pogo et autres délices nostalgiques vous y attendent.

225 QC-138, Saint-Augustin-de-Desmaures

Le Flashbourg

Photo fournie par le Flashbourg

Ce casse-croûte, situé tout près du Lac-Saint-Charles à Québec, n’affiche peut-être pas un historique de 50 ans, mais l’amour de la tradition des plats typiques de snack-bars fait du Flashbourg un incontournable où assouvir toute rage de patates frites. C’est en 1996 que la famille Thivierge prit possession de la cabane. Rapidement, la qualité des ingrédients — notamment des frites — et l’exécution des recettes ont eu droit sur la réputation du Flashbourg, qui ne cesse de dérougir en période estivale. Il faut prendre la poutine!

flashbourg.com

21231 boulevard Henri-Bourassa, Québec

Cantine Pollens et Nectars

Photo fournie par Cantine pollens et nectars

À la Cantine Pollens et Nectars, au domicile de la miellerie Miels d’Anicet, nous n’avons pas nécessairement droit au traitement classique des cabanes de bord de route. D’abord, il faut s’y prendre à l’avance, puisqu’une réservation est fortement recommandée. Puis, côté nourriture, il ne faut pas s’attendre à un repas sous le signe de la frite sauce (et fromage en grains) ; on est définitivement dans la cantine de luxe! Le centre des belles tables en bois massif se garnissent de plusieurs petits plats de légumes, ceviche et quelques fritures en guise d’entrées, avant de laisser place aux fameuses pizzas pleines de personnalité cuites au four à bois. Forcément, attendez-vous à l’omniprésence de leur fabuleux miel tout au long du repas.

mielsdanicet.com/fr-ca/visitez-la-miellerie/

111, 2e Rang de Gravel, Ferme-Neuve

Comptoir Gourmand - Phare de l’Île Verte

Photo fournie par Comptoir gourmand - Phare de l’île Verte

Dans la région du Bas-Saint-Laurent, tout juste dépassé la ville de Rivière-du-Loup, se cache un comptoir gourmand pas comme les autres... Premièrement, il faut aborder le traversier pour accoster à l’Île Verte, puis rouler jusqu’au troisième phare le plus ancien au Canada. C’est à ce moment que vous pourrez rencontrer – et déguster les créations du duo choc Thania Goyette et Louis Bouchard Trudeau, chefs-propriétaires des restaurants Le Pied Bleu et Le Renard et la Chouette. Bien certainement, ils auront emmené avec eux quelques plats canailles (tartiflette, cassoulet, choucroute garnie), ainsi qu’ajouté leur touche personnelle à quelques plats traditionnels de bord de mer souhaités : poutine aux crevettes, spaghetti aux palourdes, poulet frit, chaudrée de maïs, cocktails de crevettes nordiques, acras de morue, buccins gratinés à l’ail... À cela s’ajoutent poutine classique, une autre au cipaille et la frite sauce. Quelques cocktails sont aussi à l’affiche, aux côtés d’un jus d’argousier et d’églantier.

facebook.com/ComptoirgourmandPhareileVerte

2802 chemin du Phare, L’Isle-Verte

Cantine Sainte-Flavie

Photo fournie par Cantine Sainte Flavie

La Cantine Sainte-Flavie, située sur la route 132 entre Rimouski et Matane, est beaucoup plus excitante qu’elle en a l’air — surtout pour les amoureux de homard, de crabe et de crevettes (de Matane). Prenez tous les grands classiques des casse-croûtes de bord de route ; ajoutez-y soit un homard entier, du crabe ou 1⁄2 livre de crevettes... Et vous avez ici un festin de bord de mer comme il se doit. Le club sandwich au homard taille sa place parmi les favoris, mais l’imposante poutine au homard ou aux crevettes est à essayer. Quant au crabe, on le préfère en guédille. Définitivement un incontournable!

facebook.com/cantinesteflavie/

479 route de la Mer, Sainte-Flavie

►Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com.