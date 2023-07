Un directeur de Costco constate 3 changements dans les habitudes des clients

En pleine crise inflationniste, le directeur financier de Costco constate des changements dans les habitudes des clients qui laissent présager une récession.

Cotée en bourse, Costco Wholesale tient chaque trimestre un appel sur les résultats financiers de l’entreprise.

Alors que le prix des aliments aux États-Unis atteint des sommets, voici trois éléments qu’a constatés le directeur financier, Richard Galanti.

· Moins de viande rouge

Les ventes de bœuf sont en baisse dans les allées des magasins-entrepôts, a confirmé l’homme d’affaires aux actionnaires de Costco. La clientèle se tourne plus vers le porc ou le poulet.

AFP

· La conserve a la cote

Une augmentation des ventes de produits de viande et de poisson a été notée au cours du deuxième trimestre de 2023, rapporte le média spécialisé en actualité économique, Benzinga.

Abordables et ayant une durée de conservation plus longue, les conserves n’ont jamais été aussi populaires.

· Kirkland suscite l’intérêt

La marque privée de Costco, Kirkland, enregistre un volume de ventes plus élevé en 2023.

Offrant des prix plus bas que les marques nationales, les produits Kirkland se retrouvent de plus en plus dans le panier des consommateurs.

AFP

À l’échelle de la planète, l’entreprise américaine a enregistré une baisse de ses ventes de 4,2%.

L’exécutif de la multinationale indique que ces chiffres sont attribuables à un faible niveau de ventes d’appareils électroniques et d’électroménagers, tels que les réfrigérateurs et les téléviseurs.

Avec les taux d’intérêt qui ne cessent de grimper aux États-Unis et au Canada, Richard Galanti croit que ces signes, déjà ressentis précédant une récession, laissent présager le pire au cours des semaines à venir.