Voici les dix meilleurs aliments pour s’hydrater

Quand on a chaud, tout est lourd, même ce qu’on mange ! Mais si on mise sur des aliments qui contribuent à nous hydrater, on est gagnants. Voici 10 aliments à haute teneur en eau.

Les champignons

D’emblée, on ne s’attend pas à ce qu’ils soient gorgés d’eau. Mais pensez-y : quand on les fait cuire, on le réalise rapidement ! Une barquette de champignons (environ 2 tasses) serait l’équivalent d’une demi-tasse d’eau. Aussi, les variétés les plus goûteuses font de succulents bouillons végé, à s’y méprendre avec ceux de bœuf.

Bonne idée !

On utilise les portobellos pour remplacer la boulette de viande dans un burger !

Le céleri

Une légende dit que manger une branche de céleri exigerait plus d’énergie que le nombre de calories que procure le bout de ce légume ingurgité. Ce n’est pas loin d’être vrai... En fait, c’est qu’il a une très faible densité énergétique (peu de calories même pour une grande quantité consommée). On dit de lui que c’est un aliment à « calorie négative ».

Bonne idée !

On le transforme en soupe froide avec une pomme verte.

Les épinards

À voir comment ils se ratatinent quand on les place à la chaleur, on saisit bien qu’ils sont riches en eau ! Mais ils sont aussi une excellente source de fer – minéral qui soutient la production de globules rouges – et auraient un pouvoir antioxydant.

Bonne idée !

Dans le mélangeur pour notre jus matinal ou finement coupé dans nos salades : ni vu ni connu, cet aliment mal aimé répandra tous ses bienfaits !

Les courgettes

On les aime ! D’abord, elles contiennent beaucoup d’eau (94 %) et sont très peu caloriques. Malgré tout, elles procurent une sensation de satiété. On pense donc à consommer la courgette en trempette pour la collation. Polyvalentes comme tout, elles se dégustent cuites, crues, dans un muffin, en accompagnement, en salade et en soupe.

Bonne idée !

On les « spiralise » pour en faire de fausses pâtes qu’on fait à peine ramollir dans la poêle.

Les melons

Cantaloup, melon miel, melon d’eau, etc., on peut compter sur eux pour nous désaltérer. Quelle satisfaction de les croquer à tout moment de la journée et de sentir la chair juteuse ! Presque pas meilleure façon d’étancher sa soif !

Bonne idée !

On les invite dans nos salades et dans nos verres quand on les découpe en boulettes colorées.

Les tomates

Elles ne sont pas les reines, mais si près ! Une tasse d’eau, c’est l’équivalent de 2 tomates, environ. Riches en vitamine C, on les apprécie aussi parce qu’elles aident à l’absorption de fer par l’organisme. C’est donc une excellente idée de les jumeler avec les épinards.

Bonne idée !

Vive les salsas ! On ajoute des oignons, concombres, mais aussi des fraises, des pêches, du melon, du maïs !

Le concombre

Voici le champion de l’hydratation ! Comme il est constitué à plus de 95 % d’eau et qu’il contient aussi des fibres, il assure un bon transit intestinal. Il aiderait aussi à diminuer la pression artérielle grâce au magnésium qu’il contient. Un aliment si peu calorique avec d’aussi impressionnants bienfaits, on ne s’en passe pas !

Bonne idée !

Taillez de fines lanières pour faire des roulés avec un peu de fromage à tartiner ou pour réaliser une délicieuse salade.

Les poivrons

Riches en eau (autour de 90 %) et en vitamine C, on les aime de toutes les couleurs. D’autant plus qu’ils renferment tous des antioxydants qui luttent contre le vieillissement prématuré des cellules du corps. Le vert et le jaune contiennent du manganèse, le rouge, de la vitamine A, et le vert, de la vitamine K.

Bonne idée !

Au lieu d’en faire des lanières, on le coupe en 3 ou 4 gros morceaux pour le griller au BBQ. Ils seront plus croquants.

Les fraises

Quand on mange des fraises, on s’hydrate ! Ces fruits, qui annoncent le début de l’été au Québec, sont constitués de 90 % d’eau. Pas étonnant qu’on les aime tant. Les framboises qui suivront dans les récoltes sont, quant à elles, composées d’environ 87 % d’eau.

Bonne idée !

Alterner une tranche de fraises avec une tranche de tomate sur un canapé pour mélanger les saveurs estivales. Avec une touche de basilic et un peu d’huile d’olive, c’est encore mieux !

Le lait

On a tendance à l’oublier, mais le lait contient 90 % d’eau. Consommez votre lait préféré pour vous désaltérer et faire le plein de divers minéraux.

Bonne idée !

Faites des « popsicles » en combinant 2 parts de fruits en purée pour 1 part de lait. Une collation nutritive pour les journées chaudes !

Bonne idée !

Aussi riches en eau : les bettes, les laitues, les caramboles, les radis, les choux, les endives, les pamplemousses, la rhubarbe, les abricots et les pêches, les cerises, les raisins et le citron.